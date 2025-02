“Il ritorno di un’icona non è mai semplice, soprattutto quando si parla di motociclismo italiano”. Con queste premesse, Bimota fa il suo atteso rientro nel WorldSBK, presentando la nuova KB998 Rimini e il Team BbKRT, frutto di una partnership strategica con Kawasaki.

Nella suggestiva cornice dello stabilimento riminese, l’azienda ha svelato non solo la nuova moto, ma anche il duo di piloti che la porteranno in pista: Axel Bassani e Alex Lowes. La presentazione ha visto la partecipazione dei vertici aziendali, che hanno illustrato il progetto nato dalla fusione tra il know-how italiano e la tecnologia giapponese.

Il COO Pierluigi Marconi ha sottolineato come questo ritorno rappresenti un momento storico per il marchio cinquantennale, mentre il CEO Shigemi Tanaka ha raccontato la genesi del progetto, iniziato nel 2019 con le prime discussioni con Kawasaki. La KB998 Rimini si distingue come una perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, combinando il caratteristico telaio a traliccio in acciaio di Bimota con la tecnologia motoristica avanzata di Kawasaki.

Keiichi Morohara, responsabile del Racing Plan di Kawasaki, ha evidenziato le sfide tecniche affrontate nell’integrazione delle diverse filosofie costruttive, ma ha confermato le grandi potenzialità del progetto. Le ambizioni sportive sono state delineate da Steve Guttridge, che ha fissato come obiettivo per il 2025 una presenza costante sul podio del WorldSBK.

I piloti scelti per questa nuova avventura hanno mostrato grande entusiasmo: Alex Lowes ha espresso soddisfazione per le prime prove della moto, mentre Axel Bassani ha sottolineato l’orgoglio di far parte di un progetto così significativo per il motociclismo italiano.

Questa rinascita sportiva di Bimota non è solo un ritorno alle competizioni, ma si configura come un ponte tra la storia gloriosa del marchio e le sfide tecnologiche future nel mondo delle due ruote.