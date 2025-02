La più alta espressione di esclusività e custom design su due ruote: solo 100 esemplari al mondo, di cui 25 destinati al Nord America, per la nuova Royal Enfield Shotgun 650 Limited Edition.

La casa motociclistica Royal Enfield ha svelato la sua ultima creazione in collaborazione con Icon Motosports: una moto edizione limitata che ridefinisce gli standard del segmento custom. Questo modello esclusivo, disponibile al prezzo di 7.699 dollari (8.100 euro), sarà prodotto in soli 100 esemplari a livello globale, con un quarto della produzione riservata al mercato statunitense e canadese.

L’estetica della Shotgun 650 si distingue per una verniciatura tricolore che celebra il DNA racing del marchio, arricchita da cerchi dorati con finitura a contrasto e dettagli blu sugli ammortizzatori. La personalizzazione raggiunge un nuovo livello con la sella rossa, che sfoggia il logo “650 Shotgun" ricamato con orgoglio.

La collaborazione con Icon Motosports include anche la giacca Slabtown Intercept RE, un capo esclusivo che unisce pelle pregiata e tessuti tecnici, impreziosito da ricami distintivi. Questo progetto, fortemente voluto da Adrian Sellers del reparto Custom & Motorsport di Royal Enfield, dimostra le infinite possibilità di personalizzazione offerte dal modello.

Il cuore della Royal Enfield Shotgun 650

Sotto l’estetica raffinata si cela un cuore meccanico performante: un bicilindrico parallelo da 648cc capace di erogare 46 CV a 7.250 giri/min, abbinato a un cambio a sei rapporti. Tra le Shotgun 650 caratteristiche spiccano il telaio in acciaio a doppia culla, sospensioni di qualità con una forcella Showa SSP-BP da 43 mm all’anteriore e ammortizzatori regolabili al posteriore.

Il sistema frenante si avvale di dischi ByBre con ABS a due canali, mentre i pneumatici Ceat Zoom Cruz garantiscono un grip ottimale. Con un serbatoio da 13,6 litri e consumi contenuti, la moto offre un’autonomia considerevole, rendendola ideale sia per il commuting quotidiano che per i viaggi più lunghi. Sarà disponibile tramite una vendita lampo esclusiva il 12 febbraio 2025 alle ore 15:00 (GMT). In Europa saranno in vendita solamente 25 unità.