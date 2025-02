“A volte il genio nasce dalla follia di sognare l’impossibile". Questa massima sembra incarnare alla perfezione l’ultima creazione di Allen Millyard, l’ingegnere britannico che ha trasformato una Kawasaki KZ1300 in una straordinaria moto custom con un motore V12 da 2300cc. Ora diventata una Kawasaki KZ2300. Un’opera che dimostra come, nel mondo delle due ruote, i limiti siano spesso solo frutto della nostra immaginazione.

L’idea è nata quasi per caso durante un evento motociclistico, quando un commento scherzoso ha acceso la scintilla creativa di Millyard. Da quel momento, l’ingegnere si è lanciato in un’impresa che molti avrebbero considerato impossibile: unire due motori a sei cilindri della KZ1300 per creare un mastodontico motore V12.

Il processo di trasformazione ha richiesto una precisione assoluta. Millyard ha riprogettato interamente il sistema di raffreddamento e lubrificazione, dando vita a un motore con bancate inclinate di 70 gradi. Le bielle, inizialmente disegnate su un semplice pezzo di cartone e poi realizzate in acciaio cromomolibdeno, rappresentano un capolavoro di ingegneria ispirato ai motori aeronautici.

Con una cilindrata di 2281cc e una potenza di circa 250 cavalli, questa Kawasaki KZ2300 ha richiesto importanti modifiche al telaio originale per gestire tanta energia. Il serbatoio è stato allungato e modificato per ospitare un airbox, mentre il sistema di scarico, volutamente privo di silenziatori, regala una sinfonia meccanica inconfondibile.

Nonostante il peso di 770 libbre, la moto mantiene una sorprendente guidabilità, come confermato dal giornalista Roland Brown. Le sospensioni Hagon rinforzate e i freni a sei pistoncini assicurano un controllo adeguato per questa incredibile potenza.

Oggi, questa straordinaria creazione è esposta al Barber Museum di Birmingham, Alabama, dove continua a incantare i visitatori e gli appassionati, testimoniando come la passione e l’ingegno possano superare qualsiasi sfida tecnica.