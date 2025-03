Axel Bassani conquista la patente moto: l'ironia di un campione

Il pilota professionista di Superbike, Axel Bassani, conosciuto per le sue straordinarie capacità di sfrecciare a 300 km/h in pista, ha finalmente ottenuto la patente moto per la guida su strada. Una situazione paradossale, considerando la sua esperienza sulle due ruote, che è stata risolta solo di recente. L’annuncio è arrivato direttamente dal giovane talento italiano, soprannominato affettuosamente “el Bocia”, attraverso un post ironico su Instagram: “Adesso posso guidare la moto”, ha scritto, sottolineando il contrasto tra le sue abilità in pista e la necessità di affrontare un formale esame di guida.

Non si tratta di un caso isolato nel mondo delle competizioni. Anche il pluricampione Jonathan Rea, nel 2021, ha seguito un percorso simile, dimostrando come le competenze richieste per dominare in pista siano profondamente diverse da quelle necessarie per la circolazione stradale. Molti piloti professionisti, infatti, scelgono di non ottenere la patente per l’uso quotidiano, considerando il traffico urbano più rischioso rispetto alle condizioni controllate di un circuito.

Ora, però, per Axel Bassani è tempo di tornare alla sua vera passione: la competizione. Nei prossimi giorni, il pilota sarà impegnato in importanti test a Portimao, fondamentali per il miglioramento della sua Bimota KB998. Questa moto, già nota per le sue grandi potenzialità, ha comunque bisogno di alcuni affinamenti, emersi dopo le recenti gare in Australia.

L’episodio solleva un’interessante riflessione sul contrasto tra le abilità richieste ai professionisti delle competizioni e quelle necessarie per la guida quotidiana. Se in pista dominano velocità e precisione, su strada prevalgono prudenza e rispetto delle regole, due mondi paralleli che anche i campioni devono imparare a distinguere.

Nel frattempo, i fan di Axel Bassani attendono con entusiasmo i risultati dei prossimi test in Portogallo, dove il pilota metterà da parte i consigli del suo istruttore di scuola guida per tornare a spingere al limite la sua moto da competizione.