Motori e alta gastronomia si incontrano in un’avventura unica: lo chef stellato Massimo Bottura, celebre per la sua Osteria Francescana, ha esplorato le strade di Miami in sella alla potente Ducati Diavel V4. Insieme a Filippo Polidori, esperto di comunicazione e gastronomia, Bottura ha unito la passione per le due ruote e la cucina italiana, regalando un’esperienza indimenticabile.

Documentata in un video sul canale YouTube ufficiale della casa motociclistica di Borgo Panigale, l’iniziativa prende il nome di “Food & Ride en Miami”. L’itinerario attraversa i colori vivaci di Little Havana e le famose spiagge di South Beach, culminando al ristorante Torno Subito, la nuova perla culinaria di Bottura a Miami. Qui, l’eccellenza della cucina italiana si fonde con l’arte e l’innovazione, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

Parlando di Ducati Diavel V4

Ducati Diavel V4, protagonista indiscussa dell’avventura, incarna l’eccellenza tecnologica e stilistica italiana. Dotata del motore V4 Granturismo da 1.158 cc, questa muscle bike sprigiona 168 CV a 10.750 giri/min e 126 Nm di coppia a 7.500 giri/min, permettendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi. Grazie ai quattro Riding Modes (Sport, Touring, Urban e Wet), la moto si adatta a ogni esigenza, offrendo versatilità e prestazioni straordinarie. Il suo design audace e muscoloso si integra perfettamente con il paesaggio urbano di Miami, rappresentando un perfetto connubio tra innovazione e stile italiano.

Lo chef modenese Massimo Bottura, oltre a essere un maestro ai fornelli, è un grande appassionato di motociclette. Nella sua residenza, Casa Maria Luigia, custodisce una collezione di Ducati che testimonia il suo legame con la Motor Valley emiliano-romagnola. Questo profondo rapporto lo rende un ambasciatore naturale del marchio di Borgo Panigale.

Al suo fianco, Filippo Polidori, figura di spicco nel panorama della comunicazione digitale e della gastronomia, ha arricchito il progetto con una prospettiva unica, intrecciando tradizioni culinarie, innovazione e cultura dei motori. “Food & Ride en Miami" celebra la creatività italiana, fondendo velocità, stile e alta cucina in un’esperienza che supera i confini tra diverse forme d’arte.