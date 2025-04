Bimota torna a far parlare di sé con un progetto ambizioso e carico di aspettative: la nuova KB998 Rimini, un’arma italiana pensata per dominare il World Superbike. Con 197 cavalli di potenza, 110 Nm di coppia e un prezzo base di 45.135 euro, questa moto esclusiva sarà prodotta in soli 500 esemplari, confermando la tradizione del marchio riminese di creare capolavori in edizione limitata. Parte di questo successo è legato alla collaborazione strategica con Kawasaki, che detiene il 49,9% della proprietà.

Il lancio ufficiale della KB998 Rimini è previsto per il 9 aprile 2025, una data che segna un nuovo capitolo per il celebre produttore italiano fondato negli anni ’70 da Bianchi, Morri e Tamburini. Basata sulla collaudata Kawasaki Ninja ZX-10RR, questa supersportiva rappresenta un connubio perfetto tra il design raffinato italiano e la tecnologia affidabile giapponese, risultato della partnership avviata nel 2019 con Kawasaki Heavy Industries.

Si strizza l’occhio alla Superbike

Progettata per soddisfare i requisiti di omologazione del campionato Superbike, la KB998 Rimini non è attualmente omologata per l’uso stradale, rendendola una scelta esclusiva per gli appassionati di pista.

Questa moto non è solo una dimostrazione di potenza e tecnologia, ma anche una mossa strategica per rilanciare il marchio. Pur essendo noto per l’innovazione telaistica, Bimota è rimasta un’azienda di nicchia per un pubblico selezionato. L’ingresso nel World Superbike rappresenta un’opportunità unica per ottenere visibilità globale e attrarre una nuova generazione di clienti.

Gli appassionati interessati all’acquisto possono consultare il localizzatore di concessionari disponibile sul sito ufficiale di Bimota per individuare i punti vendita nei mercati di riferimento. Nonostante il prezzo elevato e la sua natura esclusivamente da pista, la KB998 Rimini incarna i valori fondamentali del marchio: esclusività, innovazione tecnica e passione pura per il motociclismo.