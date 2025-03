Un inizio incoraggiante per Álex Márquez, ma il dominio dei giganti della Ducati resta evidente. Con due secondi posti consecutivi in Thailandia e una mentalità positiva in vista del prossimo GP Argentina, il pilota del team Gresini sta vivendo un avvio promettente nella stagione MotoGP 2025. Tuttavia, il divario con i piloti ufficiali, come Francesco Bagnaia e Marc Márquez, è ancora evidente.

“Abbiamo iniziato la stagione davvero bene,” ha dichiarato il pilota spagnolo durante un incontro con la stampa. “Il lavoro fatto in pre-stagione sta mostrando i suoi frutti, ma Bagnaia e Marc hanno ancora un vantaggio su di noi. Dobbiamo affinare alcuni dettagli, ma ci stiamo avvicinando gradualmente, lavorando con serenità e divertendoci – un elemento fondamentale per essere veloci.”

Interrogato sulle differenze rispetto al team ufficiale Ducati, Márquez ha sottolineato come i piloti di punta dimostrino un maggiore controllo sulla moto: “Hanno tutto più sotto controllo. Pecco possiede una padronanza incredibile, costruita in anni di esperienza. Sono queste sfumature che creano il distacco. Il nostro compito è analizzare i loro punti di forza e lavorare per ridurre questa distanza.”

Il circuito argentino rappresenta una grande opportunità per il pilota Gresini, anche se mantiene un approccio realistico: “Mi trovo bene su questa pista e in passato ho ottenuto buoni risultati, incluso un podio due anni fa. Tuttavia, le condizioni cambiano ogni stagione e non abbiamo corso qui lo scorso anno. Potrebbe essere un’esperienza completamente diversa rispetto alla Thailandia.”

La stagione MotoGP 2025 si prospetta estremamente competitiva ed equilibrata. Álex Márquez, pur consapevole delle difficoltà nel confrontarsi con i principali piloti della Ducati, dimostra un approccio mentale solido e determinato per migliorarsi costantemente. Resta da vedere se riuscirà a colmare il divario e a consolidarsi tra i protagonisti della classe regina del motociclismo mondiale.