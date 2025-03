“Sto soffrendo molto, non è il mio momento. Sto cercando di recuperare il più velocemente possibile, ma non sarò ad Austin e non so ancora se riuscirò a correre in Qatar. È troppo presto per dirlo con certezza.” Con queste parole, Jorge Martin ha chiarito durante la conferenza stampa virtuale del GP d’Argentina che il suo ritorno alle competizioni sarà più lungo del previsto. Il pilota di punta di Aprilia Racing è costretto a saltare le prossime gare del campionato MotoGP 2025 a causa di un infortunio più grave di quanto inizialmente ipotizzato.

Jorge Martin ha sottolineato la necessità di effettuare test preparatori prima di tornare in pista: “Vorrei fare qualche test prima di rientrare, perché non mi sento ancora in forma”. Nel frattempo, il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, sta lavorando per rendere possibile questa opzione. La cautela appare fondamentale per evitare che un rientro affrettato comprometta il recupero pilota e l’intera stagione sportiva.

Una competizione che prosegue senza di lui

Nonostante l’assenza, Martin mantiene il suo spirito ottimista, scherzando sul fatto che “senza di me in pista, è un po’ noioso”. Il pilota ha promesso di seguire attentamente il prossimo weekend di gara, sostenendo il team Aprilia e sperando in miglioramenti che possano avvicinare la squadra al podio.

Con un calendario MotoGP 2025 ancora lungo e composto da 22 appuntamenti, ci sono speranze per un ritorno in grande stile del pilota spagnolo. Tra le gare più attese, il GP d’Italia al Mugello e il GP di Germania al Sachsenring potrebbero rappresentare momenti chiave per il suo rientro, qualora i tempi di recupero lo consentano.

Gli equilibri del campionato

L’assenza di Martin si fa sentire nella classifica piloti, dove Marc Marquez guida con 37 punti, seguito da Alex Marquez con 29 e Francesco Bagnaia a quota 23. La mancanza di un talento come Jorge Martin modifica inevitabilmente le dinamiche competitive del campionato.

Il prossimo Gran Premio, in programma il 30 marzo al Circuit of the Americas (COTA), sarà un banco di prova importante non solo per i leader della classifica, ma anche per il team Aprilia, chiamato a dimostrare la propria forza anche senza il suo pilota di punta.

Con l’avvicinarsi dei GP del Qatar e di Jerez, cresce l’attesa per il ritorno di Martin. I fan di tutto il mondo sperano di rivederlo presto in sella alla sua Aprilia, consapevoli che ogni gara senza di lui priva il campionato di uno dei suoi protagonisti più brillanti.