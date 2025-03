Marc Márquez non nasconde il suo malcontento per la decisione di sostituire il fornitore unico di pneumatici nel campionato mondiale di MotoGP. “Non mi piace cambiare, e non mi piace nemmeno passare da Michelin a Pirelli“, ha dichiarato il pluricampione spagnolo durante un’intervista a DAZN, esprimendo apertamente le sue perplessità.

Secondo Márquez, ogni cambio gomme rappresenta una sfida complessa, comportando un periodo di adattamento che può influire negativamente su piloti e costruttori. “Ricordiamo bene che quando Michelin è arrivata, ci sono stati strani incidenti, proprio come quando Bridgestone fece il suo debutto”, ha sottolineato, richiamando alla memoria le difficoltà vissute nel passato.

Le gomme, infatti, costituiscono l’unico punto di contatto tra moto e pista, rendendole un elemento cruciale per la sicurezza e le prestazioni. Qualsiasi modifica richiede un riadattamento completo del setup della moto e dello stile di guida dei piloti, aggiungendo ulteriore complessità a un contesto già altamente competitivo.

Curiosamente, queste dichiarazioni arrivano in un momento di grande soddisfazione per Marc Márquez, che ha elogiato le caratteristiche della sua nuova Ducati: “L’equilibrio che abbiamo sulla Ducati è fantastico. Funziona in qualsiasi condizione, sia quando la moto scivola sia quando c’è maggiore aderenza”.

Nonostante le preoccupazioni espresse, il passaggio da Michelin a Pirelli è ormai confermato e avverrà nel 2027. Questo rappresenta un’importante opportunità per Pirelli di dimostrare la qualità dei propri prodotti nel campionato motociclistico più prestigioso al mondo. Con circa tre anni di tempo a disposizione, team e piloti potranno prepararsi adeguatamente, ma le osservazioni di un campione del calibro di Márquez hanno già acceso il dibattito nel paddock.