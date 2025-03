MotoGP 2025: Orari TV del GP d'Argentina su Sky e TV8​

La MotoGP sbarca in Argentina per il secondo appuntamento della stagione 2025, dopo l‘emozionante apertura in Thailandia. Il circuito di Termas de Río Hondo ospiterà i piloti dal 14 al 16 marzo, promettendo un weekend ricco di adrenalina e competizione. I fan italiani potranno seguire ogni momento grazie alla copertura televisiva offerta da Sky Sport MotoGP e TV8.

Programma del Weekend: Sessioni e Orari

Il weekend di gara seguirà il consueto formato, con sessioni di prove libere, qualifiche, Sprint Race e le gare principali delle tre classi: Moto3, Moto2 e MotoGP. Di seguito, gli orari dettagliati (ora italiana):

Venerdì 14 marzo:

Prove Libere 1: Moto3: 13:00 – 13:35 ​ Moto2: 13:50 – 14:30 ​ MotoGP: 14:45 – 15:30 ​

Prove Libere 2: Moto3: 17:15 – 17:50 ​ Moto2: 18:05 – 18:45 ​ MotoGP: 19:00 – 20:00 ​



Sabato 15 marzo:

Prove Libere 3: Moto3: 12:40 – 13:10 ​ Moto2: 13:25 – 13:55 ​ MotoGP: 14:10 – 14:40 ​

Qualifiche MotoGP: Q1: 14:50 – 15:05 ​ Q2: 15:15 – 15:30 ​

Qualifiche Moto3: Q1: 16:50 – 17:05 Q2: 17:15 – 17:30 ​

Qualifiche Moto2: Q1: 17:45 – 18:00 ​ Q2: 18:10 – 18:25 ​

Sprint Race MotoGP: 19:00 (12 giri) ​



Domenica 16 marzo:

Warm-Up MotoGP: 13:40 – 13:50 ​

Gare: Moto3: 16:00 (18 giri) Moto2: 17:15 (21 giri) ​ MotoGP: 19:00 (25 giri)



Copertura Televisiva: Dove Seguire il GP​

Per gli appassionati italiani, ecco come seguire l’intero weekend di gara:​

Sky Sport MotoGP (Canale 208): Trasmetterà in diretta tutte le sessioni, dalle prove libere alle gare delle tre classi.​

TV8 (Canale 8 del digitale terrestre): Offrirà in chiaro:​ Sabato 15 marzo: Diretta delle qualifiche di Moto3, Moto2 e MotoGP, oltre alla Sprint Race della MotoGP. ​ Domenica 16 marzo: Differita delle gare: ​ Moto3: 18:35 Moto2: 19:50 MotoGP: 21:35



Streaming:

Gli abbonati Sky potranno seguire l’evento in streaming su Sky Go, mentre NOW offrirà la possibilità di vedere le sessioni in diretta per chi possiede il pass sport. Inoltre, il sito di TV8 metterà a disposizione la diretta delle qualifiche e della Sprint Race, oltre alle differite delle gare domenicali.​

MotoGP 2025 Argentina, il Circuito di Termas de Río Hondo

Il circuito argentino è noto per le sue caratteristiche uniche:​

Lunghezza: 4,8 km ​

​ Curve: 14 (5 a sinistra, 9 a destra) ​

​ Larghezza: 16 metri

Rettilineo più lungo: 1.076 metri ​

Queste specifiche rendono il tracciato tecnico e impegnativo, offrendo numerose opportunità di sorpasso e garantendo spettacolo ad ogni gara.​ Dopo la doppia vittoria di Marc Márquez nel GP inaugurale in Thailandia, l’attenzione è focalizzata su di lui e sul suo team, il Ducati Lenovo.