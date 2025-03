Impresa storica per Marc Márquez in Thailandia: pole position e doppia vittoria nel weekend d’esordio con Ducati. Il pilota spagnolo ha scritto una nuova pagina nella storia della MotoGP con una performance eccezionale al GP di Thailandia, dominando l’intero weekend e conquistando la vetta della classifica mondiale con 37 punti. La sua transizione da Honda a Ducati si è rivelata un successo immediato, culminando in una battaglia emozionante con il fratello Álex Márquez, pilota del team Gresini/Ducati.

L’entusiasmo di Marc è emerso chiaramente nelle dichiarazioni post-gara, dove ha sottolineato il significato speciale di questa vittoria, ottenuta proprio nel circuito dove aveva conquistato il suo ultimo titolo mondiale. La presenza del fratello Álex sul podio ha reso il momento ancora più memorabile.

Con poche parole ma ricche di emozioni, l’otto volte campione del mondo ha raccontato un weekend da sogno, coronato da questa vittoria: “Oggi sono super felice. Voglio dire, questo è un sogno, iniziare il mio nuovo viaggio con Ducati così, in Thailandia dove ho vinto il mio ultimo campionato del mondo… insieme a mio fratello… è incredibile!

Il successo thailandese (qui la classifica della gara di Buriram) ha confermato le aspettative della Ducati, che aveva scommesso sul talento dell’otto volte campione del mondo. Gigi Dall’Igna, direttore generale del reparto corse, ha espresso fiducia nella gestione dei suoi due piloti di punta, Marc Márquez e Francesco Bagnaia, prevedendo una stagione promettente.

La classifica attuale vede un dominio spagnolo con Marc in testa a 37 punti, seguito dal fratello Álex a 29 e dal campione in carica Bagnaia a 22 punti. Questo inizio stagionale ha dissipato ogni dubbio sulla capacità di Márquez di adattarsi alla moto italiana.

La rinascita del campione spagnolo, dopo anni segnati da infortuni e difficoltà, rappresenta uno dei ritorni più spettacolari nella storia recente della MotoGP. Con una Ducati competitiva e ritrovata fiducia, Márquez si candida come principale favorito per il titolo mondiale.