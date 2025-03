Il MotoGP Thailandia 2025 segna l’inizio della stagione e per Francesco Bagnaia non è stato un esordio semplice. Il campione in carica ha chiuso al terzo posto, dietro ai fratelli Márquez, con Marc che ha dominato la gara. Pecco si è battuto fino alla fine, ma ha dovuto arrendersi a problemi di trazione nel finale.

“Ho dato tutto per riprendere Alex, ma non sono riuscito ad avvicinarmi abbastanza per un sorpasso,” ha dichiarato Bagnaia subito dopo la gara. “Marc ha giocato con noi per tutta la gara, poi ha spinto e si è involato. Speravo almeno nel secondo posto, ma non potevo fare di più.“

Problemi di trazione e un podio amaro

Prima di salire sul podio, Bagnaia si è confrontato con i fratelli Márquez, riconoscendo la loro superiorità in gara. “Nel finale ho sofferto con la pressione della gomma posteriore, non avevo abbastanza grip per attaccare,” ha spiegato il pilota Ducati. “Alex era velocissimo nel terzo settore, mentre Marc dominava nei primi due. Complimenti a loro, hanno fatto una gara incredibile.“

A mente fredda, il suo giudizio è rimasto lo stesso. “Non è una questione di vedere il bicchiere mezzo pieno o vuoto. Non sono contento, perché il mio obiettivo non è finire terzo,” ha ribadito “Abbiamo inseguito per tutto il weekend e non siamo riusciti a chiudere il gap. I test fino a venerdì ci hanno rallentato e non ho potuto fare tutte le prove necessarie. In Argentina proveremo a risolvere questi problemi.“

Un confronto difficile con i fratelli Márquez

Analizzando la gara, Bagnaia ha evidenziato le differenze tra il suo passo e quello dei due rivali. “In frenata ero più veloce di Alex, ma lui mi guadagnava in accelerazione. Marc, invece, riusciva a frenare forte come me e ad accelerare come Alex. È stato impossibile trovare il varco giusto.“

Nonostante la delusione nel MotoGP Thailandia 2025, Pecco aveva previsto questo scenario. “Dopo i test, mi aspettavo questa situazione. Chi non lo aveva previsto, dovrebbe rivedere un po’ i suoi calcoli,” ha concluso con un pizzico di ironia. Ora la concentrazione è tutta sul prossimo round in Argentina, dove Bagnaia e Ducati cercheranno di trovare le risposte che mancano.