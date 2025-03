Pirelli si prepara a rivoluzionare il mondo del motociclismo, diventando il fornitore ufficiale di pneumatici per tutte le categorie del MotoGP a partire dal 2027. Questo storico accordo quinquennale, che durerà fino al 2031, segna una svolta epocale nel campionato, sostituendo Michelin in un momento cruciale, coincidente con l’introduzione di nuovi regolamenti tecnici.

Per la prima volta nella storia del Motomondiale, tutte le classi principali, dalla Moto2 alla MotoE, avranno un unico fornitore di pneumatici. Questa strategia mira a garantire uno sviluppo più omogeneo per i piloti, facilitando la loro progressione dalle categorie minori fino alla classe regina.

Con una lunga esperienza nel settore motociclistico, consolidata grazie al programma “Road to MotoGP” e alla fornitura nelle categorie intermedie come Moto2 e Moto3, Pirelli è pronta ad affrontare la sfida di portare la sua competenza anche nella classe regina e nella categoria elettrica MotoE. Questo passaggio rappresenta un momento di grande rilevanza per l’evoluzione della tecnologia applicata al motorsport.

In attesa di Pirelli c’è sempre Michelin

Nel frattempo, Michelin continuerà a ricoprire il ruolo di fornitore esclusivo fino alla fine della stagione 2026, con un focus particolare sull’innovazione e sulla sostenibilità, sviluppando soluzioni avanzate basate su materiali eco-compatibili.

Nei prossimi mesi, Pirelli fornirà dettagli tecnici sui nuovi pneumatici, avviando un periodo di transizione fondamentale per team e piloti. Questo cambiamento segna l’inizio di una nuova era per il MotoGP, che si conferma come un laboratorio d’eccellenza per l’innovazione nella competizione motociclistica.