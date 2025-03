“Vincere era normale cinque anni fa. Ora, dopo tutti gli infortuni e le operazioni, ogni vittoria è come un dono”. Con queste parole, Marc Márquez celebra il suo straordinario ritorno al vertice della MotoGP 2025, segnato da una vittoria dominante nel Thailand GP, gara inaugurale della stagione con il Ducati Lenovo Team.

Il campione spagnolo, oggi trentunenne, sta vivendo una rinascita sportiva dopo un periodo difficile caratterizzato da infortuni e interventi chirurgici. La sua nuova avventura con la squadra ufficiale Ducati rappresenta uno dei capitoli più attesi della sua carriera, iniziata con un promettente passaggio al team Gresini nel 2024.

La Casa di Borgo Panigale ha costruito per il 2025 una formazione da sogno, schierando Márquez al fianco del campione in carica Francesco Bagnaia. Una coppia esplosiva che Claudio Domenicali, CEO Ducati, ha paragonato a “aerei supersonici, difficili da pilotare ma con velocità irraggiungibili”. Sebbene la gestione di due talenti di questo calibro rappresenti una sfida complessa, il potenziale competitivo è indiscutibile.

Gli anni difficili hanno trasformato profondamente l’approccio di Marc Márquez, non solo in pista ma anche nella vita quotidiana. “Quando avevo 20 anni, cadevo due o tre volte sugli sci cercando di andare veloce. Ora sono più cauto e prendo rischi solo in pista“, ha dichiarato, dimostrando una maturità che completa il suo straordinario talento naturale.

Il connubio Márquez-Ducati non si limita all’aspetto sportivo. Il pilota ha portato con sé sponsor prestigiosi come Shoei ed Estrella Galicia, creando una sinergia perfetta con i partner storici della squadra italiana. Questo sottolinea quanto l’aspetto commerciale sia cruciale nel motorsport moderno.

Con una moto all’avanguardia e il supporto di un team tecnico d’eccellenza, la stagione 2025 si preannuncia decisiva per consolidare il ritorno di Márquez ai vertici. Come ha evidenziato Gigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse: “Marc e Pecco sono i due piloti con più carattere del campionato. Gestirli sarà una sfida, ma il potenziale per un anno perfetto c’è tutto”.