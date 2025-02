“Per vincere servono motore, elettronica, ciclistica e un team professionale”. Con queste parole Pierluigi Marconi, COO di Bimota, annuncia il ritorno dello storico marchio italiano nel Mondiale Superbike 2025, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria storia nelle competizioni motociclistiche.

La casa motociclistica riminese, nata nel 1966 dall’intuizione di Valerio Bianchi, Giuseppe Morri e Massimo Tamburini, si prepara a tornare nel circus delle derivate di serie con il Team BbKRT, in collaborazione con Kawasaki. La nuova KB998 verrà affidata ai piloti Alex Lowes e Axel Bassani, con la presentazione ufficiale prevista per il 6 febbraio presso la sede di Cerasolo.

Bimota in Superbike 2025, l’esordio 37 anni fa

Il DNA sportivo di Bimota affonda le radici negli anni ’70, quando l’azienda iniziò a realizzare telai artigianali attorno a propulsori di prestigiosi costruttori come Honda, Suzuki e Ducati. Il debutto avvenne con la HB1, prodotta in soli dieci esemplari, che divenne immediatamente un’icona per gli appassionati.

Gli anni ’80 segnarono l’ingresso ufficiale nelle competizioni, con la partecipazione al Mondiale 350 e al TT1. Ma è nel Campionato Mondiale Superbike che Bimota ha scritto le sue pagine più gloriose: 91 gare disputate, 11 vittorie, 17 podi e 4 pole position. Indimenticabile il successo di Davide Tardozzi nella gara inaugurale del mondiale 1988 a Donington Park.

L’innovazione è sempre stata nel DNA dell’azienda, come dimostra la rivoluzionaria TESI 1D del 1990, dotata di un’avveniristica sospensione anteriore a quadrilatero. Questa capacità di osare e sperimentare ha reso Bimota un marchio di culto per gli amanti delle due ruote.

Ora, dopo anni di attesa, il ritorno alle competizioni rappresenta una sfida ambiziosa per riaffermare la presenza di Bimota nell’élite del motociclismo mondiale, fedele al proprio motto: “Creare un prototipo, portarlo in pista, iniziarne la produzione”.