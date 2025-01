Ultime prove europee completate per il Kawasaki WorldSBK Team, a poco meno di un mese dall’inizio della stagione Superbike 2025.. Il team ha concluso i test invernali sul circuito portoghese di Portimao, sfruttando le caratteristiche tecniche dei 4,592 km di pista per raccogliere dati cruciali in vista dell’imminente campionato mondiale Superbike. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, il nuovo arrivato Garrett Gerloff ha dimostrato un promettente adattamento alla Ninja ZX-10RR, conquistando il sesto posto nella prima giornata con un tempo di 1’41.164, distante appena mezzo secondo dal miglior crono.

Il meteo inclemente ha però condizionato pesantemente la seconda giornata, impedendo a Gerloff di proseguire il lavoro in pista. Tuttavia, il team ha potuto contare sui preziosi dati raccolti durante la prima sessione di prove.

Progressi significativi si registrano anche nel campionato Supersport, dove Jeremy Alcoba ha lavorato allo sviluppo della nuova ZX-6R. I risultati ottenuti tra Portimao e i precedenti test di Jerez hanno evidenziato un potenziale molto interessante per la coppia pilota-moto.

Il prossimo appuntamento per il team è fissato a Phillip Island, in Australia, dove il 17 e 18 febbraio si svolgeranno i test ufficiali DWO. Sarà un’ultima opportunità di messa a punto prima del round inaugurale, programmato dal 21 al 23 febbraio sullo stesso circuito australiano.

La presenza massiccia di piloti WorldSBK e WorldSSP ai test di Portimao conferma l’alto livello di competitività atteso per la stagione Superbike 2025, con il Kawasaki WorldSBK Team determinato a sfruttare al meglio i dati raccolti per affrontare le sfide che lo attendono.