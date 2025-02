“Non è mai troppo tardi per ricominciare”, recita un vecchio detto. E Jorge Martín, fresco campione del mondo MotoGP 2024, lo sa bene. Il pilota spagnolo dovrà infatti affrontare un nuovo ostacolo dopo una rovinosa caduta durante i test di Sepang, che lo costringerà a un’operazione chirurgica alla mano destra.

L’incidente, avvenuto alla curva 2 del circuito malese, ha provocato al “Martinator” la frattura del quinto metacarpo della mano destra e multiple fratture al piede sinistro. Mentre queste ultime non richiederanno intervento, la mano verrà sottoposta a un’accurata operazione mano presso l’Ospedale Universitari Dexeus di Barcellona.

Il dottor Ángel Charte, responsabile medico del campionato, ha confermato l’intervento, sottolineando che prima di procedere valuterà attentamente le conseguenze del trauma cranico subito dal pilota. Nonostante la bassa velocità dell’incidente, l’altezza raggiunta durante la caduta ha causato un impatto significativo.

Non è stato l’unico pilota a subire conseguenze durante i test. Anche Raúl Fernández ha dovuto sottoporsi a un intervento per una frattura al metacarpo, mentre Fabio Di Giannantonio verrà operato in Italia per una frattura alla clavicola sinistra.

Per Jorge Martín, questo contrattempo rappresenta solo una pausa temporanea nel suo nuovo percorso con Aprilia. Il campione in carica mantiene intatto il suo entusiasmo per la stagione 2025, dove difenderà il titolo mondiale con determinazione e la consueta grinta che lo contraddistingue.

La sua recente dichiarazione riflette questa mentalità vincente: “Sono felicissimo di questa nuova sfida: vincere con Aprilia. I miei obiettivi sono molto chiari, adesso dobbiamo concentrarci sull’essere la miglior versione di noi stessi, tanto l’Aprilia quanto io”.