Il primo giorno di MotoGP 2025 in Malesia si è trasformato in un vero incubo per il team Aprilia, segnato da gravi incidenti che hanno coinvolto due dei suoi piloti di punta. Durante i test Sepang, il campione del mondo Jorge Martin e il compagno di squadra Raul Fernandez hanno subito cadute che hanno provocato fratture multiple, mettendo a rischio non solo i prossimi test in Thailandia, ma anche l’intero programma di sviluppo della nuova Aprilia RS-GP25.

La situazione più critica riguarda Jorge Martin, vittima di un violento high-side che gli ha causato fratture alla mano destra e al piede sinistro. Il pilota spagnolo sarà costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, lasciando in dubbio la sua partecipazione al via del campionato, previsto per il 2 marzo al Chang International Circuit.

Non meno preoccupante è stato l’incidente di Raul Fernandez, pilota del team satellite Trackhouse, che ha riportato fratture simili a seguito di una caduta alla curva nove. Attualmente, Fernandez è in viaggio verso Barcellona per ulteriori valutazioni mediche.

In questo scenario complicato, Lorenzo Savadori è stato incaricato di sostituire Jorge Martin per proseguire lo sviluppo della Aprilia RS-GP25. Nel frattempo, Marco Bezzecchi, con 68 giri completati e un tempo di 1’59.207, ha fornito feedback positivi, sottolineando in particolare il miglioramento nel comportamento dell’avantreno della nuova moto.

Il rookie Ai Ogura, recente campione Moto2, ha mostrato progressi incoraggianti nell’adattamento alla classe regina, nonostante una caduta durante la sessione mattutina.

“Continueremo a lavorare con determinazione, aspettando il ritorno dei nostri piloti più forti di prima”, ha dichiarato Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, cercando di mantenere alto il morale della squadra in vista dei prossimi test thailandesi pre MotoGp 2025, dove il team si presenterà in formazione ridotta.