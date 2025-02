MotoGP 2025: Jorge Martin e altri piloti colpiti da gravi infortuni

“Non c’è gloria senza dolore”, recita un antico detto, e di dolore ne sa qualcosa Jorge Martin, il campione in carica della MotoGP. Vittima di un terribile incidente durante i test Sepang pre-stagionali della MotoGP 2025, l’episodio ha gettato un’ombra sull’inizio della sua stagione.

La giornata sfortunata ha visto il pilota dell’Aprilia RS-GP25 protagonista di un violento highside dopo appena cinque giri, che ha causato multiple fratture alla mano destra e al piede sinistro. L’incidente ha richiesto un immediato intervento chirurgico in Europa e non è stato un caso isolato per il team italiano.

La sfortuna ha colpito anche gli altri piloti Aprilia: Raul Fernandez ha riportato una frattura al metacarpo della mano sinistra, mentre Fabio Di Giannantonio ha concluso prematuramente i test con una clavicola fratturata durante un’impennata celebrativa.

In netto contrasto con le difficoltà di Aprilia, Fabio Quartararo ha messo in mostra il potenziale della rinnovata Yamaha M1, registrando il miglior tempo in 1’57.555. Anche Marc Marquez, al debutto sulla Ducati ufficiale, ha impressionato con il secondo tempo, mentre il compagno Bagnaia ha elogiato i progressi della Moto GP 2025.

Segnali positivi anche per Honda, con Joan Mir che ha conquistato il sesto posto, evidenziando i miglioramenti aerodinamici della moto. Tuttavia, le analisi post-incidente hanno sollevato dubbi sulla gomma posteriore media Michelin, alimentando un dibattito sulla sicurezza che continuerà fino ai prossimi test in Thailandia.

La serie di infortuni MotoGP ha spinto Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, a esprimere preoccupazione per la preparazione di Martin in vista del primo Gran Premio, considerando il limitato tempo di test sulla nuova RS-GP25.

2025 Sepang MotoGP Test Results—Day One