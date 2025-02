La prima giornata dei test pre-stagionali della MotoGP 2025 a Sepang ha regalato emozioni e colpi di scena. A dominare la scena è stato Fabio Quartararo, che ha portato la sua rinnovata Yamaha M1 in cima alla classifica con un impressionante 1’57.555. Tuttavia, i riflettori non sono stati puntati solo sul francese: i fratelli Marquez, al debutto sulle Ducati, hanno mostrato prestazioni sorprendenti, mentre un drammatico incidente ha messo fuori gioco il campione in carica Jorge Martin.

La Ducati si conferma come punto di riferimento tecnico, nonostante il miglior tempo sia stato segnato dalla Yamaha di Quartararo, favorita dalle recenti concessioni tecniche. Marc Marquez, alla sua prima uscita ufficiale con la Desmosedici, ha stupito con un tempo di soli 51 millesimi più lento rispetto al leader, conquistando il secondo posto. Il fratello Alex ha completato un podio virtuale, sottolineando l’ottima forma del team italiano.

Purtroppo, la giornata è stata caratterizzata da numerosi infortuni. Oltre al grave incidente di Martin, che ha riportato fratture multiple, anche Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio sono stati costretti ad abbandonare i test, mettendo in dubbio la loro partecipazione al primo Gran Premio della stagione.

Le difficoltà non sono mancate per Honda e KTM. Joan Mir ha portato la RC213V al sesto posto, mentre gli altri piloti Honda hanno faticato a tenere il passo. KTM, dal canto suo, ha visto il rookie Pedro Acosta chiudere undicesimo, dimostrando che il team austriaco ha ancora margini di miglioramento da colmare.

Con l’infermeria piena e i setup da perfezionare, il circo della MotoGP 2025 si prepara ora agli ultimi test pre-stagionali, in vista di un campionato che si preannuncia avvincente e ricco di sfide.