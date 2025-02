Superbike 2025: orari e guida TV della prima gara a Phillip Island

Ventitré piloti pronti a sfidarsi, sei italiani in griglia e otto vincitori diversi nella scorsa stagione: il Mondiale Superbike 2025 si prepara a regalare emozioni fin dal primo round di Phillip Island. La competizione porta con sé una serie di novità tecniche e regolamentari che promettono di rivoluzionare lo spettacolo in pista.

La Ducati, fresca del suo ventesimo titolo costruttori, sarà chiamata a difendersi dagli attacchi della concorrenza, in particolare dalla BMW M1000RR. La casa tedesca schiera la coppia esplosiva Razgatlioglu-van der Mark, con il campione in carica turco che punta a confermare il titolo 2024 nonostante le nuove limitazioni imposte al telaio.

Grande attesa anche per il ritorno di un nome leggendario del motociclismo italiano: la Bimota KB998 Rimini. Il costruttore riminese, in collaborazione con il team Provec, lancia in pista la sua nuova moto affidata al duo Lowes-Bassani. Il modello, con un motore quattro cilindri di derivazione Kawasaki, promette di portare una ventata di freschezza e innovazione nel paddock.

Sul fronte regolamentare, il campionato introduce il pit stop obbligatorio nelle gare flag to flag e un nuovo sistema di balance of performance. Questo sistema sostituisce i tradizionali limiti ai giri motore con un tetto al consumo di carburante di 47 kg/ora, soggetto a revisione ogni due round per garantire maggiore equilibrio tra i costruttori.

Gli appassionati potranno seguire ogni istante di azione grazie alla copertura televisiva di Sky Sport MotoGP e Now, mentre TV8 trasmetterà in chiaro le gare principali. L’appuntamento con l’apertura di stagione è fissato dal 21 al 23 febbraio, per un inizio che si preannuncia elettrizzante.

Superbike 2025, gli orari TV

Venerdì 21 febbraio

00:25 – Supersport FP1

– Supersport FP1 01:20 – Superbike FP1

– Superbike FP1 04:55 – Supersport Superpole

– Supersport Superpole 06:00 – Superbike FP2

Sabato 22 febbraio

00:00 – Superbike FP3

– Superbike FP3 03:00 – Superbike Superpole

– Superbike Superpole 04:30 – Supersport Gara 1

– Supersport Gara 1 06:00 – Superbike Gara 1

Domenica 23 febbraio

03:00 – Superbike Superpole Race

– Superbike Superpole Race 04:30 – Supersport Gara 2

– Supersport Gara 2 06:00 – Superbike Gara 2

Superbike Australia 2025: orari TV8

Sabato 21 febbraio

Ore 06.00: Superbike Gara 1 (diretta)

Ore 14.00: Superbike Gara 1 (replica)

Domenica 23 febbraio