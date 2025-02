La BMW R1200C, protagonista di una memorabile scena d’inseguimento nel film di James Bond moto “Tomorrow Never Dies” del 1997, si è affermata come una delle motociclette più iconiche della casa bavarese, con oltre 40.000 esemplari venduti tra il 1997 e il 2005.

Questa moto cruiser BMW, che si è distinta per il suo design anticonvenzionale, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo delle due ruote. L’influenza del suo stile innovativo è ancora visibile nei modelli contemporanei BMW come la R nine T, la K1600B e la R18, ma ha anche ispirato altre case motociclistiche europee: la Triumph con la sua Thunderbird 1700 e la Ducati con la Diavel ne sono esempi evidenti.

In un’epoca dominata dallo stile Harley-Davidson, la R1200C ha osato proporre una visione alternativa del concetto di cruiser. Il cuore pulsante di questa moto è un bicilindrico boxer da 1170cc che sviluppa 61 cavalli e 72 lb-ft di coppia. Sebbene questi numeri possano sembrare modesti rispetto alla R1200GS del 2004, che erogava 100 cavalli, la moto ha conquistato gli appassionati grazie al suo carattere unico.

Attualmente, è possibile trovare un esemplare in vendita a Villa Park, Illinois. La moto, che ha percorso solo 13.445 miglia, viene proposta a 6.998 dollari. La lunga permanenza nello showroom potrebbe rappresentare un’opportunità per negoziare il prezzo.

La BMW R1200C design rappresenta molto più di una semplice motocicletta: è un’icona che unisce cinema, design e innovazione tecnologica. Il suo impatto sul mondo delle due ruote continua a risuonare anche oggi, confermandola come uno dei modelli più significativi nella storia di BMW Motorrad.