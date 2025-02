“Le moto raccontano storie uniche, proprio come la musica”. Con queste parole, Antonio Orozco ha presentato la sua nuova creazione su due ruote: una Harley-Davidson completamente trasformata. Si tratta della Harley-Davidson Sportster S 1250, reinventata in stile militare dal celebre customizzatore Fran Manen di Lord Drake Kustoms.

Il progetto, denominato Sportster S 1250 “Army", è il risultato di una collaborazione che unisce passione motociclistica e arte custom. Nato dall’intesa tra il famoso cantante spagnolo e l’officina moto custom con sedi a Málaga e Miami, questo capolavoro celebra l’unione tra design e funzionalità.

La trasformazione della moto si inserisce in un rapporto di amicizia consolidato tra Orozco e Manen, nato durante il tempo trascorso insieme a Miami. Qui, il customizzatore aveva già dimostrato il suo talento lavorando su una Harley Fat Boy per un amico comune, aprendo la strada a nuove collaborazioni creative.

Tra le caratteristiche distintive della personalizzazione spiccano una verniciatura in tonalità militari con grafiche esclusive, un sistema di scarico modificato per un sound più aggressivo e numerosi miglioramenti ergonomici. Questi includono un nuovo manubrio, un sedile su misura e una carenatura ridisegnata con indicatori di direzione minimalisti.

Sui social media, Orozco ha condiviso un video della sua nuova “Army", esprimendo grande entusiasmo per il risultato finale. Il cantante ha sottolineato come questo progetto rappresenti molto più di una semplice personalizzazione: è la realizzazione di un sogno condiviso tra amici, dove estetica e funzionalità si incontrano in perfetta armonia.

La trasformazione della Harley-Davidson Sportster S 1250 dimostra come il mondo delle moto custom possa elevarsi a una vera e propria forma d’arte, capace di incarnare personalità ed emozioni in un’opera meccanica unica nel suo genere.