Rarità da collezione, passione artigianale e genio tecnico dimenticato: il nome di Oreste Garanzini, pioniere del motociclismo italiano, tornerà a brillare grazie alla prima edizione di MotòExhibition a Modena Fiere. Durante l’evento, l’ASI ha dedicato uno spazio speciale a questo visionario milanese, nato nel 1887.

La manifestazione, che si terrà il 29 e 30 marzo, offrirà agli appassionati l’opportunità di ammirare autentici capolavori a due ruote come il sidecar Veros del 1921 e due esemplari di 350 Sport, prodotti tra il 1923 e il 1924, equipaggiati con motore Jap. Di particolare rilievo il talk di approfondimento su Garanzini, che vedrà la partecipazione della nipote Flavia.

La storia di Oreste Garanzini

L’avventura imprenditoriale di Garanzini ebbe inizio nel settore ciclistico, evolvendosi nel 1919 con la commercializzazione delle britanniche Verus. Non limitandosi al ruolo di rivenditore, Oreste si distinse anche come pilota, vincendo i campionati italiani di velocità nel 1921 e 1923 nelle classi 250 e 350. Le sue motociclette da competizione, ribattezzate Veros, erano il risultato di modifiche e preparazioni personali.

Una svolta decisiva arrivò nel 1926, quando Garanzini iniziò a produrre motociclette proprie, inizialmente con propulsori Jap importati e successivamente sviluppando motori 250 cc progettati a Milano. Tuttavia, questa avventura produttiva si concluse nel 1931, quando l’imprenditore decise di orientare i suoi interessi verso il settore automobilistico.

Durante l’evento, l’ASI coglierà l’occasione per promuovere la ventiduesima edizione di ASI MotoShow, in programma dal 9 all’11 maggio all’Autodromo di Varano de’ Melegari (PR). L’evento accoglierà circa mille moto storiche provenienti da tutta Europa, celebrando così la tradizione motociclistica.

I tesserati ASI hanno potuto beneficiare di vantaggi esclusivi durante MotòExhibition, come il biglietto ridotto a 15€ invece di 19€ e un accesso facilitato per chi ha raggiunto la fiera in motocicletta. La manifestazione è rimasta aperta sabato 29 marzo dalle 9.00 alle 19.00 e domenica 30 marzo dalle 9.00 alle 18.00.

Grazie a iniziative come questa, l’ASI continua a preservare e valorizzare il patrimonio motociclistico italiano, mantenendo viva la memoria di figure straordinarie come Oreste Garanzini, emblema dell’eccellenza artigianale e dell’innovazione italiana nel settore delle due ruote.