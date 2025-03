Quasi mille moto storiche, ventidue edizioni di pura tradizione, tre giorni di adrenalina e un secolo di evoluzione su due ruote. Sono questi i numeri dell’ASI Motoshow 2025, l’evento che, dal 9 all’11 maggio, trasformerà l’Autodromo di Varano de’ Melegari in un museo vivente.

L’Automotoclub Storico Italiano si prepara a una partecipazione record per una manifestazione ormai divenuta imprescindibile per collezionisti e appassionati. La grande novità di quest’anno è la partecipazione ufficiale di Honda, che farà il suo debutto portando in pista modelli da competizione rari e presentando l’iniziativa Honda Classic, completa di tour territoriali e test drive dei modelli 2025.

Il programma dell’evento offrirà una celebrazione unica della storia motociclistica, con un focus sulle “moto in divisa”, che ripercorrerà l’evoluzione dei veicoli utilizzati da Polizia, Vigili del Fuoco, Croce Rossa e Carabinieri. Non mancheranno tributi alle leggendarie moto italiane degli anni ’30 e ’40, con protagonisti marchi iconici come Moto Guzzi, Gilera e Bianchi.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla storia Ducati, con il Team Ducartist che proporrà una retrospettiva completa, dalle origini ai modelli MotoGP. Il marchio Laverda avrà uno spazio dedicato al Campionato Monomarca Formula 500, un fenomeno che, tra il 1978 e il 1981, ha tinto di arancione i circuiti europei.

Come da tradizione, il paddock accoglierà campioni che hanno scritto pagine indimenticabili del motociclismo mondiale. I visitatori avranno l’opportunità di incontrare i propri idoli e ammirare moto leggendarie non solo in esposizione statica, ma anche in azione sul tracciato di Varano de’ Melegari.

L’ASI Motoshow 2025 si conferma così come una celebrazione del passato delle due ruote, ma anche come un ponte tra tradizione e futuro, unendo la passione per il collezionismo con l’emozione della pista.