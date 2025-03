MotoGP 2025 torna in Texas per il terzo round del Campionato Mondiale, ospitato presso il celebre Circuit of the Americas (COTA). Situato nei pressi di Austin, questo tracciato di 5,513 km, inaugurato nel 2012, è famoso per la sua capacità di accogliere fino a 120.000 spettatori e per il dislivello di 41 metri che culmina in una curva a sinistra, uno dei punti più iconici del calendario.

Con 20 curve totali, il COTA si distingue per il suo mix di rettilinei veloci e tornanti stretti, rendendolo una sfida sia fisica che tecnica per i piloti. Marc Marquez, sette volte vincitore su questo tracciato, si presenta come il favorito indiscusso, nonostante il ritiro dalla leadership nella scorsa edizione del 2024. Quest’anno, tuttavia, dovrà confrontarsi non solo con i suoi storici avversari, ma anche con suo fratello Alex Marquez, che ha sorpreso tutti con un inizio di stagione brillante, accumulando 58 punti e conducendo più giri rispetto a Marc nelle prime due gare.

Tra i principali contendenti spicca Francesco Bagnaia, che, pur avendo conquistato quattro podi consecutivi, è ancora alla ricerca della sua prima vittoria stagionale. Bagnaia ha già dimostrato la sua velocità al COTA nel 2023, ottenendo una pole position e una vittoria nella Sprint. Anche Maverick Viñales, vincitore nel 2024 con Aprilia, torna in pista con una nuova sfida, ora al comando della Red Bull KTM Tech 3, mentre il suo ex team accoglie Marco Bezzecchi come nuovo pilota.

Enea Bastianini, trionfatore nel 2022, è entusiasta di tornare su uno dei suoi circuiti preferiti, questa volta in sella a una KTM. Alex Rins, con due vittorie al COTA nel 2019 e 2023, rappresenta un’altra minaccia, insieme a Pedro Acosta, il giovane talento che punta a confermare il suo potenziale dopo un debutto brillante nella scorsa stagione.

Il circuito americano sarà teatro di un’altra battaglia per Johann Zarco, che arriva in gran forma dopo una prestazione eccezionale in Argentina. Fabio Quartararo e Jack Miller cercheranno di riscattarsi da un inizio di stagione poco brillante, mentre il team Pertamina Enduro VR46, con Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, continua a sorprendere con risultati consistenti nelle prime gare.

In Moto2, Jake Dixon punta a replicare il successo argentino su un circuito che gli ha già regalato soddisfazioni in passato. Il leader del campionato Manuel Gonzalez e il pilota di casa Joe Roberts, sostenuto dal caloroso pubblico americano, saranno i principali avversari. Nel frattempo, in Moto3, il leader della categoria José Antonio Rueda cercherà di mantenere il comando dopo un inizio di stagione promettente, sfidato da Adrian Fernandez e Matteo Bertelle, che mira finalmente a salire sul podio.

Il weekend del COTA promette spettacolo e competizione ai massimi livelli, con il ritorno della MotoGP su suolo americano (qui tutti gli orari del MotoGp 2025 di Austin) che accende i riflettori su una delle piste più iconiche del calendario.