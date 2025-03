Dopo oltre un mese di pausa, il Mondiale Superbike 2025 riprende l’azione con il secondo appuntamento stagionale sul circuito di Portimao, in Portogallo. Questo tracciato, noto per i suoi saliscendi e le 15 curve tecniche, promette spettacolo e adrenalina. Nicolò Bulega arriva a questo round dopo aver dominato a Phillip Island, ma Toprak Razgatlioglu su BMW sembra pronto a sfidare le Ducati di Bulega e Bautista.​

Programmazione TV: dove seguire il GP

Gli appassionati potranno seguire l’intero weekend di gare in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now. Per chi preferisce la visione in chiaro, TV8 trasmetterà in diretta Gara 1 e Gara 2 della Superbike, mentre la Superpole Race sarà proposta in differita.​

Superbike 2025, o rari delle sessioni e delle gare a Portimao

Venerdì 28 marzo:

11:25 – Prove Libere 1 WorldSBK (diretta Sky)​

16:00 – Prove Libere 2 WorldSBK (diretta Sky)​

Sabato 29 marzo:

12:00 – Superpole WorldSBK (diretta Sky)​

13:35 – Gara 1 WorldSSP (diretta Sky)​

15:00 – Gara 1 WorldSBK (diretta Sky e TV8)​

16:15 – Gara 1 WorldSS300 (diretta Sky)​

Domenica 30 marzo:

12:00 – Superpole Race WorldSBK (diretta Sky; differita su TV8 alle 14:00)​

13:35 – Gara 2 WorldSSP (diretta Sky)​

15:00 – Gara 2 WorldSBK (diretta Sky e TV8)​

16:15 – Gara 2 WorldSS300 (diretta Sky)​

Come accedere alle trasmissioni

Per gli abbonati Sky, tutte le sessioni saranno disponibili sul canale Sky Sport MotoGP. Chi utilizza il servizio di streaming Now potrà seguire le dirette tramite la piattaforma online. TV8 offrirà la possibilità di vedere in chiaro Gara 1 e Gara 2 della Superbike, oltre alla Superpole Race in differita.