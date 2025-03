MotoGP Austin 2025: Orari TV, Diretta Sky e Differita TV8

MotoGP Austin 2025. Il Circuit of the Americas (COTA) di Austin ospiterà il terzo round del Campionato Mondiale MotoGP 2025 dal 28 al 30 marzo. Ecco il programma dettagliato del weekend (orari italiani):

Venerdì 28 marzo

15:00-15:35 – Moto3 Prove Libere 1​

15:50-16:30 – Moto2 Prove Libere 1

16:45-17:30 – MotoGP Prove Libere 1​

19:15-19:50 – Moto3 Pre-qualifiche

20:05-20:45 – Moto2 Pre-qualifiche

21:00-22:00 – MotoGP Pre-qualifiche​

Sabato 29 marzo

14:40-15:10 – Moto3 Prove Libere 2​

15:25-15:55 – Moto2 Prove Libere 2​

16:10-16:40 – MotoGP Prove Libere 2​

16:50-17:05 – MotoGP Qualifiche 1​

17:15-17:30 – MotoGP Qualifiche 2​

18:50-19:05 – Moto3 Qualifiche 1​

19:15-19:30 – Moto3 Qualifiche 2​

19:45-20:00 – Moto2 Qualifiche 1​

20:10-20:25 – Moto2 Qualifiche 2​

21:00 – MotoGP Sprint (10 giri)​

Domenica 30 marzo

16:40-16:50 – MotoGP Warm-Up​

18:00 – Moto3 Gara​

19:15 – Moto2 Gara​

21:00 – MotoGP Gara​

Come seguire il MotoGP Austin 2025 in TV e streaming

Tutte le sessioni del weekend saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e in streaming su NOW. TV8 (canale 8 del digitale terrestre) offrirà la diretta in chiaro delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race del sabato, mentre le gare domenicali saranno trasmesse in differita con i seguenti orari:​

20:00 – Moto3 Gara​

21:15 – Moto2 Gara​

23:00 – MotoGP Gara​

Il Circuit of the Americas di Austin

Il COTA è un tracciato impegnativo di 5,5 km caratterizzato da 20 curve (11 a sinistra e 9 a destra) e un rettilineo principale di 1.200 metri. Inaugurato nel 2012, ospita la MotoGP dal 2013 ed è noto per le sue variazioni altimetriche e la combinazione di curve veloci e sezioni tecniche.

