CFMOTO e Roland Sands Design uniscono le forze per dare vita a una creazione unica nel suo genere: la nuova Ibex 450 Vandal. “Ci siamo ispirati allo street skating e al BMX, combinandoli con lo stile di guida urbana tipico delle supermoto stunt. La Vandal è costruita per divertirsi, con stile e spingendo i limiti,” afferma Roland Sands, celebre designer e pilota.

Questa rivoluzionaria supermoto, derivata dalla Ibex 450, è pronta a debuttare ufficialmente nel mondo delle due ruote. Il lancio avverrà attraverso un film in anteprima al Handbuilt Motorcycle Show di Austin, Texas, il 28 marzo, dopo una prima apparizione al Moto Beach Classic 2024, dove ha già dimostrato il suo potenziale sulla pista di Gymkhana.

Vandal 450, una ribelle urbana

Progettata per dominare l’ambiente urbano, la Vandal si distingue per il suo carattere adrenalinico, nonostante la cilindrata contenuta. Basata sulla CFMOTO Ibex 450, una moto da avventura leggera e accessibile – con un prezzo di partenza di 6.499 dollari – è stata completamente trasformata per affascinare gli appassionati di personalizzazione e stunt riding.

Un tratto distintivo della Vandal è il suo design audace, caratterizzato da una livrea in wrap al posto della tradizionale vernice, enfatizzando il suo spirito urbano e offrendo ampie possibilità di personalizzazione.

Il debutto ad Austin

Il Handbuilt Motorcycle Show, che richiama oltre 25.000 visitatori durante il weekend del MotoGP ad Austin, sarà il palcoscenico per la premiere del film dedicato alla Vandal. L’evento includerà anche attrazioni come il Wall of Death degli Ives Brothers, esibizioni di stunt con Aaron Colton di Red Bull e sessioni di pittura dal vivo dell’artista Makoto Endo. Per chi non potrà partecipare, il film sarà disponibile sul canale YouTube di CFMOTO dal 26 al 28 marzo.

“Roland Sands è una leggenda nel mondo delle moto custom e delle corse,” ha dichiarato Reid Strait, responsabile della comunicazione di marketing di CFMOTO USA. “La Vandal mette in luce la versatilità della Ibex 450, catturando energia, attitudine e dramma. Questo progetto mira a spingere avanti lo sport e l’arte della guida.”

Per ulteriori dettagli su questa straordinaria motocicletta, un vero manifesto di creatività, gli interessati possono visitare i siti ufficiali di CFMOTO USA e Roland Sands Design.