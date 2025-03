Un avvio di stagione 2025 complicato per Jorge Martin, campione del mondo in carica della MotoGP. Due infortuni consecutivi e l’assenza nelle prove libere del GP delle Americhe ad Austin hanno posticipato il debutto sulla nuova RS-GP25, rendendo l’inizio dell’anno particolarmente difficile per il pilota spagnolo.

Jorge Martin, brand ambassador per Tuono 457

Nonostante il periodo lontano dalle competizioni, i segnali di miglioramento sono incoraggianti. I fan potrebbero rivederlo in azione già a metà aprile durante il GP del Qatar a Lusail, o al più tardi a Jerez, nella sua Spagna natale. Intanto, Martin ha mantenuto un ruolo attivo come brand ambassador per Aprilia, partecipando a eventi come la presentazione della Tuono 457 presso lo stabilimento di Noale. Durante la conferenza stampa, l’assenza del tutore alla mano sinistra ha evidenziato i progressi nel suo recupero fisico.

La nuova RS-GP25, sviluppata dal team di Noale, ha già ricevuto feedback positivi nei test pre-stagionali. Il reparto corse di Aprilia nutre grandi aspettative per questa moto, considerata una delle più competitive per puntare al vertice della classifica mondiale.

Martin ha affrontato la situazione con maturità, come dimostrano le sue parole: “Scendere in pista con rabbia o spirito di rivalsa porterebbe solo a cadute ogni weekend“. Questo approccio razionale sottolinea la crescita professionale del pilota madrileno, pronto a una nuova sfida nella sua carriera.

Il passaggio ad Aprilia rappresenta un momento cruciale per Martin. Dopo aver conquistato il titolo con un team satellite, ora punta a confermarsi con una squadra ufficiale, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua storia in MotoGP.

Con il GP delle Americhe imminente e una riabilitazione che procede positivamente, il “Martinator" si prepara a un ritorno in pista che promette spettacolo. L’intera comunità della MotoGP attende con entusiasmo di rivederlo in sella alla sua nuova moto.