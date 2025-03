Ben 114 cavalli di potenza, 4,19 kg di peso per il serbatoio originale, 2,15 kg per la nuova soluzione in alluminio, 1,5 mm di spessore del materiale, 2250 euro di prezzo per un componente che rivoluziona la manutenzione di una delle moto più iconiche di sempre.

La Ducati 916, capolavoro di Massimo Tamburini lanciato nel 1994, ha segnato un’epoca nel mondo delle due ruote, ma nasconde un punto debole che il tempo ha evidenziato: il serbatoio in acciaio vulnerabile alla corrosione causata dall’etanolo nei carburanti moderni. L’azienda britannica ETTO Motorcycles ha sviluppato una soluzione ingegnosa a questo problema, creando una replica serbatoio Ducati in alluminio che non solo preserva l’estetica originale ma migliora significativamente le caratteristiche tecniche del componente.

Il motore V-twin desmodromico a quattro valvole raffreddato a liquido della 916, sebbene meno potente rispetto ai quattro cilindri giapponesi dell’epoca, ha sempre offerto una curva di coppia superiore che la rendeva eccezionale tanto su strada quanto in pista. Gli elementi distintivi del suo design – forcellone monobraccio, scarico sotto la sella e fari a fessura – hanno contribuito alla sua fama di moto esteticamente perfetta.

I successi nelle competizioni, in particolare nel campionato mondiale Superbike con piloti del calibro di Carl Fogarty, hanno consacrato questo modello nell’olimpo motociclistico, rendendolo un oggetto di culto e desiderio per appassionati e collezionisti.

Il nuovo serbatoio in alluminio ETTO per Ducati 916

, realizzato in alluminio 1050, pesa quasi la metà dell’originale mantenendone l’aspetto iconico. L’attenta progettazione include una base a due pezzi per migliorare la robustezza, riducendo l’impatto termico della saldatura. La parte superiore e i lati sono composti da soli due elementi uniti con una singola saldatura a gas, garantendo un’estetica impeccabile.

Tra le innovazioni introdotte figura un supporto pompa carburante riprogettato con un anello smussato dotato di inserti in acciaio inossidabile, un tappo di drenaggio e una seconda pelle per il supporto posteriore, elementi che aumentano funzionalità e durabilità.

Disponibile per tutti i modelli della serie (748, 996 e 998), il serbatoio ETTO viene venduto completo di tappo Newton e sfiato Ariete, rappresentando una soluzione definitiva per i possessori della leggendaria Ducati che desiderano preservarne l’integrità senza rinunciare all’utilizzo quotidiano. Per maggiori dettagli, gli interessati possono visitare il sito ufficiale dell’azienda o contattarla attraverso i canali social.