Il segmento degli scooter crossover si arricchisce di un nuovo protagonista: il Keeway Vieste XDV 125 EVO PRO 2025. Questa importante evoluzione rispetto al precedente modello XDV 125 combina un design moderno, tecnologia scooter all’avanguardia e una notevole versatilità, il tutto a un prezzo di lancio competitivo di 3.190 euro con una generosa garanzia quinquennale.

Progettato per soddisfare le esigenze degli avventurieri urbani, il nuovo Vieste rappresenta una scelta ideale per affrontare sia il traffico cittadino che percorsi più impegnativi, senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Cuore pulsante e prestazioni

Il fulcro dell’esperienza di guida è il motore 125 cc monocilindrico a 4 tempi con raffreddamento a liquido. Equipaggiato con testa a 4 valvole e sistema di iniezione elettronica Bosch, il propulsore eroga 13 CV a 9.500 giri/min e una coppia massima di 9,5 Nm a 7.500 giri/min. Questi valori garantiscono una risposta pronta negli spostamenti cittadini e una potenza adeguata per escursioni fuoriporta.

Telaio e componenti ciclistici

L’attenzione ai dettagli si riflette in una ciclistica progettata per garantire stabilità su diversi tipi di superfici. All’anteriore troviamo una forcella rovesciata da 37 mm con un’escursione di 80 mm, mentre al posteriore è presente un sistema a doppio ammortizzatore con regolazione del precarico su cinque livelli e un’escursione di 60 mm.

La sicurezza è assicurata da un impianto frenante con disco da 240 mm all’anteriore e 220 mm al posteriore, entrambi gestiti da un sistema ABS di ultima generazione. Le ruote a raggi montano pneumatici da 110/80-14 all’anteriore e 130/70-13 al posteriore, offrendo un ottimo equilibrio tra comfort e aderenza. Con una luce a terra di 140 mm e un’altezza sella di 870 mm, il Vieste garantisce una posizione di guida dominante e confortevole.

Dotazione tecnologica

Il Keeway Vieste XDV 125 EVO PRO 2025 non delude sul fronte tecnologico. La strumentazione comprende un display TFT configurabile da 7 pollici, mentre l’illuminazione Full LED assicura visibilità ottimale in ogni condizione. Tra i comfort spiccano il parabrezza regolabile, il sistema di avviamento Keyless e una pratica presa USB per mantenere i dispositivi sempre carichi.

Concorrenza e posizionamento

Disponibile nelle colorazioni grigio e nero, il nuovo Keeway si inserisce in un segmento competitivo, sfidando modelli di scooter come l’Aprilia SR GT 125 (3.949 euro), il KYMCO DTX 125 (4.499 euro), il QJMotor ATR 125 (3.199 euro), il MITT ADV Xtreme 125 (3.695 euro), il SYM ADX 125 (4.299 euro) e il Voge SR1 ADV 125 (2.292 euro).

Con un peso a secco di 145 kg e un serbatoio da 10 litri che promette un’autonomia considerevole, il scooter crossover Vieste si presenta come una delle proposte più equilibrate sul mercato, combinando caratteristiche avventurose, praticità quotidiana e un prezzo accessibile.