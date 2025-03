“Siamo soddisfatti delle prestazioni iniziali, ma ad Austin voglio di più. Se riusciamo a migliorare in qualifiche MotoGP, potremo essere molto più vicini ai primi.” Con queste parole decise, Luca Marini esprime le sue ambizioni per il prossimo GP delle Americhe, dove il pilota italiano del team Honda HRC Castrol punta a compiere un significativo passo avanti dopo un inizio di stagione promettente.

Con Honda HRC Castrol si può fare di più

Il circuito di Austin rappresenta una tappa cruciale nel percorso di crescita di Marini, che nelle prime gare del campionato ha già dimostrato un ritmo competitivo. Nonostante le buone prestazioni sul passo gara, le difficoltà in qualifica hanno finora limitato le sue possibilità di risultato, costringendolo a rimonte dispendiose che hanno compromesso il pieno potenziale della sua Honda HRC Castrol.

“Ero contento del mio ritmo gara in Argentina e sono riuscito a recuperare molto tempo,” ha commentato il pilota italiano, “ma quando parti indietro, arrivi a un punto in cui non puoi fare di più perché hai già usato troppo le gomme.” Una problematica che Marini intende risolvere proprio a partire dal weekend texano.

Bei ricordi per Marini ad Austin

Il Circuito delle Americhe evoca inoltre ricordi speciali per il pilota marchigiano, che proprio su questa pista ha conquistato il suo primo podio in MotoGP nel 2023. Un’esperienza che fornisce ulteriore motivazione: “COTA è una pista che mi piace molto, quindi voglio sfruttare al meglio questa gara,” ha dichiarato con entusiasmo.

Le premesse per un weekend competitivo ci sono tutte: determinazione, esperienza positiva sul tracciato e una crescente confidenza con la moto. Ora Marini deve concretizzare questi elementi in un risultato che possa consolidare la sua posizione tra i protagonisti del motomondiale e dare slancio alla stagione del team Honda HRC Castrol.