“Un inizio da sogno non poteva essere migliore di così”. Le parole di Nicolò Bulega riassumono perfettamente il suo straordinario debutto nel mondiale Superbike 2025, dove il pilota italiano del team Aruba.it Racing – Ducati ha dominato il weekend inaugurale di Phillip Island conquistando una storica tripletta.

Il talento emiliano ha letteralmente surclassato la concorrenza in sella alla sua Ducati Panigale V4R, mostrando una superiorità schiacciante in ogni sessione del fine settimana australiano. Una prestazione che lo proietta immediatamente tra i favoriti per il titolo mondiale.

L’entusiasmo del pilota italiano è palpabile nelle sue dichiarazioni post-gara: “Conquistare tre vittorie sulla mia pista preferita è semplicemente incredibile. La moto è stata perfetta e ho goduto ogni singolo giro”. Bulega non nasconde però la consapevolezza che mantenere questo livello non sarà semplice, specialmente considerando avversari del calibro di Toprak Razgatlioglu e Álvaro Bautista.

Il prossimo round di Portimão il 28 marzo in Portogallo rappresenterà già un test cruciale per confermare questo eccezionale stato di forma. Il pilota Ducati sa che la concorrenza sarà agguerrita, ma la fiducia costruita nel round inaugurale e il perfetto feeling con la sua Panigale V4R costituiscono una base solida per proseguire su questa strada.

La casa di Borgo Panigale dimostra ancora una volta di aver fatto la scelta giusta puntando sul giovane italiano, il cui contratto scadrà nel 2026. Il team manager Serafino Foti ha già espresso la volontà di proseguire questa partnership vincente, con l’obiettivo dichiarato di lottare per il titolo mondiale.

Il WorldSBK 2025 ha trovato così il suo primo protagonista, in una stagione che promette spettacolo e che vede Bulega pronto a confermarsi tra i grandi del campionato delle derivate di serie.

Classifica Superbike 2025 dopo Phillip Island