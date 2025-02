Podio amaro per BMW Motorrad Motorsport nel primo round della Superbike 2025 a Phillip Island. Gioie e dolori per la squadra tedesca, con Toprak Razgatlioglu che conquista un prezioso secondo posto in Gara 1 ma è costretto al ritiro nella gara principale di domenica per problemi tecnici.

Il weekend australiano ha mostrato luci e ombre per il team bavarese. Se da un lato il campione in carica Razgatlioglu è riuscito a tenere testa alla Ducati di Nicolò Bulega nella prima manche, dall’altro le difficoltà tecniche hanno compromesso il resto del fine settimana. La Superpole Race di domenica ha visto il turco arrancare fino alla tredicesima posizione dopo una rimonta dal fondo, mentre il compagno di squadra Michael van der Mark non è andato oltre il quattordicesimo posto.

La situazione non è migliorata nella gara conclusiva. Nonostante un buon avvio che aveva proiettato Razgatlioglu nella top 5, un problema tecnico lo ha costretto al ritiro dopo il pit stop obbligatorio per il cambio gomme. Van der Mark ha chiuso nuovamente quattordicesimo, confermando le difficoltà del team.

Il debutto della nuova BMW M 1000 RR nel mondiale Superbike 2025 è stato condizionato anche dai cambiamenti regolamentari che hanno richiesto modifiche durante i test pre-stagionali. A complicare il quadro, l’infortunio al dito subito da Razgatlioglu a gennaio che ne ha limitato la preparazione.

“Abbiamo del lavoro da fare", ha ammesso Sven Blusch, responsabile BMW Motorrad Motorsport, “ma il potenziale c’è e puntiamo a dimostrarlo a Portimão“. Gli ha fatto eco il direttore tecnico Christian Gonschor, sottolineando l’importanza dei dati raccolti per migliorare le prestazioni della moto.

Razgatlioglu mantiene l’ottimismo: “Il podio in Gara 1 dimostra che possiamo lottare con i migliori. Dobbiamo solo trovare il giusto equilibrio per essere competitivi in ogni condizione".

Il campionato si sposterà ora in Europa, con il prossimo round previsto a fine marzo sul tracciato portoghese di Portimão, dove il team avrà l’opportunità di riscattarsi e dimostrare il vero potenziale della M 1000 RR.