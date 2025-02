“Tre punti in tasca, un weekend da dimenticare". Sono queste le parole di Garrett Gerloff dopo aver conquistato i primi punti della stagione Superbike 2025 sul circuito di Phillip Island, in Australia. Il pilota texano del team Kawasaki WorldSBK ha chiuso in tredicesima posizione Gara 2, al termine di un fine settimana caratterizzato da numerose difficoltà.

Il weekend australiano non era iniziato nel migliore dei modi per Gerloff, costretto al ritiro nella Superpole Race a causa di un contatto con Nagashima alla curva T4 e un successivo problema tecnico. Nonostante la battuta d’arresto, il team ha lavorato intensamente per preparare la Ninja ZX-10RR in vista di Gara 2.

La seconda manche ha visto il pilota americano protagonista di una rimonta dalla quindicesima casella dello schieramento. In un confronto serrato con Michael van der Mark, Gerloff è riuscito a guadagnare due posizioni, gestendo anche il pit stop obbligatorio per il cambio gomme con il supporto impeccabile del suo team.

“È stato un weekend orribile", ha commentato senza mezzi termini il pilota texano, evidentemente deluso dalle prestazioni complessive. “Nonostante l’impegno di tutti, a volte la fortuna non è dalla nostra parte. Almeno siamo riusciti a portare a casa qualche punto, ma siamo ancora lontani dai nostri obiettivi".

Il calendario ora si sposta in Europa, con il prossimo round previsto all’Autodromo Internacional do Algarve in Portogallo, dal 28 al 30 marzo. Con il quindicesimo posto nella classifica generale, Gerloff e il team Kawasaki WorldSBK avranno l’opportunità di riscattarsi in un campionato che si preannuncia sempre più competitivo.

La tappa australiana ha dimostrato ancora una volta quanto sia elevato il livello del WorldSBK, dove ogni punto conquistato può fare la differenza nella corsa al titolo mondiale, che prevede ancora undici round da disputare.