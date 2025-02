Solo 62 chilometri percorsi, 12 cavalli di potenza racchiusi in 79cc di cilindrata, per soli 90 kg di peso: sono i numeri che raccontano una delle più rare Honda NSR80 mai messe in vendita su Ebay, un gioiello del 1987 che oggi cerca un nuovo proprietario a Fort Myers, in Florida.

La minimoto sportiva giapponese, vera icona degli anni ’80 e ’90, si presenta sul mercato americano in condizioni praticamente originali, con caratteristiche uniche che la distinguono dalle versioni europee. L’esemplare in questione monta ruote da 12 pollici, con pneumatici 100/90 all’anteriore e 120/80 al posteriore, che garantiscono un’agilità eccezionale.

Il proprietario ha fissato il prezzo a 6.500 dollari, trattabili, per questo rarissimo esemplare che, nonostante qualche piccolo segno del tempo sul serbatoio, mantiene intatta la sua funzionalità. La moto può essere spedita in qualsiasi stato degli USA, rappresentando un’opportunità unica per collezionisti moto e appassionati.

Il cambio a sei marce e il motore due tempi rendono questa Honda NSR80 un pezzo da museo ancora perfettamente utilizzabile, ricordando l’epoca d’oro delle minimoto sportive come la Yamaha TZR80RR e la Rieju RST, che hanno formato intere generazioni di piloti. Un’occasione imperdibile per chi cerca non solo una moto, ma un autentico pezzo di storia del motociclismo nipponico.