Marco Bezzecchi si prepara con determinazione al GP delle Americhe, puntando a riscattare la performance opaca dell’ultima gara e a confermare i progressi evidenti in questo avvio di stagione in MotoGP. Il pilota italiano vanta un’esperienza positiva sul circuito texano, dove ha già ottenuto podi sia in Moto2 che in Moto3.

“Sono felice di correre ad Austin, soprattutto perché voglio rifarmi dopo l’ultima gara,” ha dichiarato Bezzecchi. “È la pista fisicamente più impegnativa del calendario, ma la mia motivazione è altissima e il feeling con il team migliora costantemente.”

Il Circuit of the Americas è riconosciuto come uno dei tracciati più impegnativi del campionato, richiedendo una preparazione fisica eccellente e una precisione tecnica elevata. Nonostante queste sfide, Marco Bezzecchi si presenta al weekend texano con fiducia, sostenuto da un team sempre più coeso e da una moto in costante crescita in termini di prestazioni.

A rendere ancora più intrigante questa tappa americana è il dominio recente di Aprilia Racing su questo circuito nella stagione 2024. La casa italiana ha messo a segno un weekend perfetto, conquistando pole position, vittoria nella Sprint, successo nella gara principale e giro più veloce.

Grazie agli intensi test pre-stagionali, il team Aprilia ha ottimizzato le prestazioni della RS-GP25, offrendo ai piloti una moto competitiva e ben bilanciata. Questo lavoro meticoloso si sta traducendo in risultati concreti e in un clima di grande entusiasmo all’interno della squadra.

Per Bezzecchi, il weekend di Austin rappresenta un’opportunità cruciale per dimostrare il proprio valore su uno dei circuiti più iconici del mondiale. Con una rinnovata determinazione e il desiderio di lasciare il segno, il pilota italiano mira a soddisfare le aspettative dei tifosi e a consolidare la sua posizione tra i protagonisti della MotoGP.