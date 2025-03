“Portimão rappresenta un ottimo proving ground per testare alcune novità, nel classico percorso di innovazione continua di Pirelli”. Con queste parole Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto di Pirelli, sottolinea l’importanza del circuito portoghese per il debutto di tre nuove soluzioni rivoluzionarie per il campionato WorldSBK.

Il primo round europeo del WorldSBK diventa teatro di un’importante evoluzione nel mondo dei pneumatici da competizione. La pista portoghese, rinomata per la sua superficie abrasiva e il layout tecnicamente impegnativo, accoglie infatti la presentazione della nuova SC0 di gamma e due pneumatici sperimentali: uno posteriore soft e uno anteriore per condizioni di bagnato.

Le novità Pirelli sul circuito di Portimão

Il fiore all’occhiello delle novità Pirelli è la SC0 di gamma, evoluzione della specifica D0640 precedentemente testata. Questo pneumatico ha dimostrato prestazioni eccellenti durante il round di Aragón 2024 e nei test invernali di Jerez e Portimão, guadagnandosi la promozione a prodotto standard. Questa transizione conferma la strategia Pirelli di trasferire le tecnologie sviluppate in pista ai pneumatici disponibili sul mercato commerciale.

Accanto alla SC0, Pirelli introduce la E0125, una soft posteriore di sviluppo che mantiene la stessa mescola della SC0 ma presenta una struttura completamente riprogettata. Questo pneumatico mira a migliorare la stabilità e mantenere prestazioni costanti durante le gare, offrendo ai piloti un’opzione aggiuntiva per affrontare il tracciato portoghese.

Per completare il trittico di novità, Pirelli ha sviluppato la E0158, un pneumatico anteriore specifico per condizioni di bagnato. La sua struttura innovativa aumenta la superficie di contatto con l’asfalto, garantendo maggiore stabilità e grip sul bagnato, affiancandosi alla già esistente SCR1 di gamma.

L’allocazione pneumatici per il weekend prevede una selezione diversificata per tutte le categorie in gara. I piloti della classe principale potranno scegliere tra SC1 e SC2 per l’anteriore, mentre per il posteriore avranno a disposizione la supersoft SCX, entrambe le versioni della SC0 e la media SC1. Per WorldSSP, WorldSSP300 e R3 BLU CRU World Cup sono previste combinazioni specifiche adatte alle caratteristiche delle rispettive moto.