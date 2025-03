È giunto il momento di portare la collaborazione tra Brabus e KTM a un livello superiore, con una creazione che incarna il massimo dell’esclusività nel segmento delle naked sportive: la nuova Brabus 1400 R. Questo modello promette di essere una delle proposte più esclusive del 2025 nel panorama motociclistico mondiale, nonostante le recenti difficoltà finanziarie affrontate da KTM.

Le indiscrezioni indicano che i documenti per la registrazione sono già stati depositati presso l’ufficio brevetti statunitense e l’EPA (Environmental Protection Agency), suggerendo che, a differenza della precedente Brabus 1300 R, questa nuova versione potrebbe approdare anche sul mercato americano.

La base tecnica: evoluzione al massimo livello

La nuova moto esclusiva sfrutterà la piattaforma avanzata della 1390 Super Duke R Evo, dotata di un propulsore V2 a 75° da 1.350 cc. Questo motore, già straordinario nella configurazione standard, offre 190 CV a 10.000 giri/min e una coppia massima di 145 Nm a 8.000 giri/min.

Tra le tecnologie di punta, spicca il sistema Cam Shift integrato nella testata, che ottimizza l’apertura delle valvole in base al regime di rotazione, garantendo prestazioni eccellenti in ogni condizione di guida. Nonostante la potenza elevata, il consumo medio dichiarato si attesta a soli 5,9 l/100 km, un dato sorprendente per una moto di questa categoria.

L’impronta Brabus: estetica e prestazioni senza compromessi

Fedeli alla tradizione, i progettisti Brabus hanno puntato su un design esclusivo e materiali di altissima qualità. È prevedibile l’impiego estensivo di fibra di carbonio per la carrozzeria, affiancata da componenti ciclistiche progettate ad hoc. Ruote forgiate, impianto di scarico personalizzato e sospensioni ottimizzate completeranno il pacchetto, offrendo un mix perfetto tra estetica distintiva e prestazioni migliorate rispetto al modello base.

Questi elementi non solo conferiranno un aspetto unico alla Brabus 1400 R, ma contribuiranno anche a una significativa riduzione del peso complessivo, migliorando ulteriormente le già straordinarie prestazioni della piattaforma KTM.

Brabus 1400 R 2025, un’edizione limitata dal successo assicurato

Le precedenti collaborazioni tra Brabus e KTM hanno dimostrato quanto queste edizioni speciali siano ambite da collezionisti e appassionati. La Brabus 1300 R, prodotta in tiratura limitata, fu esaurita in pochi minuti dal lancio. Questo successo crea grandi aspettative per la nuova moto esclusiva, che potrebbe replicare lo stesso fenomeno.

Ora, gli appassionati attendono con impazienza l’annuncio ufficiale, che svelerà dettagli su prezzo, data di lancio e numero di esemplari disponibili di questa straordinaria creazione, destinata a diventare un’icona nel mondo delle due ruote.