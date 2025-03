“Finalmente possiamo riportare in vita l’eredità della Bol d’Or, con una moto che incarna perfettamente la nostra filosofia di rispetto per la tradizione e sguardo al futuro,” ha dichiarato il responsabile sviluppo Honda durante la presentazione al Osaka Motorcycle Show 2025.

La Honda CB 1000 F è ufficialmente realtà. Presentata come concept il 21 marzo 2025, questa attesissima modern classic rappresenta il ritorno di un’icona per gli appassionati delle due ruote. Pur mantenendo lo status formale di prototipo, il modello appare sorprendentemente definito, suggerendo un imminente lancio commerciale.

La nuova nata in casa moto Honda riprende le linee classiche della storica CB 900 F Bol d’Or degli anni ’80, reinterpretandole in chiave contemporanea. Non si tratta però di una semplice operazione nostalgia: sotto le forme vintage pulsa un cuore tecnologico all’avanguardia, derivato direttamente dalla recente Hornet.

Tradizione e innovazione su due ruote

Il telaio in acciaio, combinato con componenti moderne e un propulsore quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, promette un equilibrio ideale tra prestazioni e maneggevolezza. Pur condividendo la base tecnica con la Hornet, la Honda CB 1000 F si distingue per carattere e impostazione, puntando su un’esperienza di guida più fluida e accessibile.

Le indiscrezioni parlano di una possibile versione SP più sportiva, con potenza maggiorata e componenti premium, ampliando così l’appeal della gamma verso i motociclisti più esigenti.

Honda CB 1000 F, dal concept alla strada

Sebbene Honda non abbia ancora comunicato date ufficiali per la commercializzazione, l’alto livello di definizione del modello presentato fa presagire un debutto sul mercato non troppo lontano, probabilmente entro il 2026.

La modern classic CB 1000 F si inserisce perfettamente nel crescente segmento delle moto retrò, rispondendo alla domanda di motociclisti che cercano l’equilibrio perfetto tra fascino vintage e prestazioni moderne. Per gli appassionati europei resta la speranza di vedere presto questo modello anche nei propri concessionari, considerato il forte legame storico del Vecchio Continente con la tradizione moto Honda.