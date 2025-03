QJ Motor SRT700S e SX, due nuove protagoniste del mercato motociclistico che combinano prestazioni, versatilità e qualità a un prezzo competitivo. Con 70 cavalli di potenza, 67 Nm di coppia e prezzi fissati rispettivamente a 7.250 euro per la versione stradale e 7.590 euro per quella più orientata all’off-road, queste moto promettono di conquistare una vasta gamma di motociclisti.

Le nuove arrivate sono pensate per soddisfare esigenze diverse: dai viaggiatori in cerca di avventura ai pendolari urbani, fino agli appassionati che desiderano una moto per ogni occasione. La filosofia di questi modelli è chiara: offrire l’essenziale senza rinunciare alla qualità, con un’elettronica BOSCH che garantisce sicurezza senza complicazioni.

Cuore tecnico e prestazioni

Il cuore pulsante di entrambe le moto è un motore bicilindrico in linea DOHC, capace di erogare 70 CV a 8000 giri/min e una coppia massima di 67 Nm a 6000 giri/min. La trasmissione è dotata di frizione antisaltellamento per garantire cambi marcia fluidi, mentre il telaio e il forcellone in alluminio offrono un perfetto equilibrio tra leggerezza e rigidità strutturale.

Il sistema frenante si affida ai collaudati freni Brembo, con un doppio disco da 320 mm all’anteriore e un disco singolo da 260 mm al posteriore. Le sospensioni Marzocchi presentano una forcella a steli rovesciati regolabile con 140 mm di escursione. La differenza principale tra i due modelli risiede nel monoammortizzatore posteriore: 44,5 mm di corsa per la versione S e 60,5 mm per la SX, quest’ultima progettata per affrontare al meglio i percorsi fuoristrada.

Tecnologia e comfort

Il moderno quadro strumenti include una dashboard TFT da 7 pollici, dotata di connettività Bluetooth, funzione mirroring e interfaccia in italiano. Il comfort è garantito da dettagli come blocchetti retroilluminati, porta USB, parabrezza regolabile e opzioni di riscaldamento per manopole e sella.

La versione S è equipaggiata con cerchi in lega da 17 pollici, mentre la SX adotta cerchi tubeless a raggi con un anteriore da 19 pollici, migliorando così le capacità off-road. Entrambi i modelli sono disponibili in tre colori: Nero, Rosso QJ e Blue, quest’ultimo già apprezzato sulla SRT600SX.

QJ Motor SRT700S e SX, dotazione e accessibilità

Un punto di forza delle nuove moto versatili SRT700 è la ricca dotazione di serie, che include elementi solitamente opzionali: protezioni laterali, cavalletto centrale e un set completo di borse in alluminio, ideali per i viaggiatori più esigenti.

Con prezzi competitivi e un pacchetto che combina prestazioni, comfort e praticità, le SRT700S e SRT700SX si posizionano come scelte eccellenti nel segmento delle medie cilindrate, pronte a soddisfare ogni tipo di motociclista.