La Ducati Panigale V4 2025 si prepara a lasciare il segno nel mondo delle competizioni con il suo debutto nel Mondiale Endurance. Il team Aviobike WRS ha annunciato che la supersportiva di Borgo Panigale sarà protagonista nella classe Superstock del EWC 2025, con la prima gara fissata per la prestigiosa 24 Ore di Le Mans il 19 aprile.

Questo ambizioso progetto nasce dalla sinergia tra tre eccellenze italiane. La collaborazione tra WRS, azienda di Cattolica leader nella produzione di componenti ad alte prestazioni, e Aviobike, con la sua consolidata esperienza nelle competizioni endurance, rappresenta un mix perfetto di tecnologia e passione. A guidare l’iniziativa sono Nicolas Zavoli, CEO di WRS, e Giovanni Baggi, team manager di Aviobike, entrambi determinati a rendere competitiva la nuova Ducati fin da subito.

Per affrontare le sfide del calendario EWC, il team ha selezionato un quartetto di piloti di alto livello: Luca Bernardi, Matteo Ferrari, Akito Haga e Alberto Butti, tutti con una comprovata esperienza nel motociclismo internazionale. La stagione si articolerà in quattro appuntamenti principali: il debutto alla 24 Ore di Le Mans, seguito dalla 8 Ore di Spa Francorchamps il 7 giugno, dalla 8 Ore di Suzuka il 3 agosto e dalla 24 Ore del Bol d’Or il 20 settembre.

«Essere i primi a portare la Ducati V4 nel campionato EWC è una sfida entusiasmante», ha dichiarato Zavoli, sottolineando come il progetto incarni i valori fondamentali di WRS: made in Italy, performance e affidabilità. Anche Baggi ha espresso il suo entusiasmo: “Dopo anni di competizioni, sento ancora l’emozione di affrontare una nuova sfida. Questo progetto rappresenta un nuovo capitolo per Aviobike".

Con questa iniziativa, la Ducati Panigale V4 2025 si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia del motociclismo italiano, combinando innovazione tecnologica e passione sportiva per affrontare le competizioni di endurance più prestigiose al mondo.