Rosso e bianco, una livrea iconica e settant’anni di successi: il Yamaha Racing Team si prepara a un ritorno epico alla leggendaria Suzuka 8 Hours 2025. Questo atteso evento coincide con un anniversario storico per la casa giapponese, celebrando il 70° anno dalla fondazione di Yamaha Motor.

Fondata il 1° luglio 1955, Yamaha ha lasciato subito il segno nel mondo delle competizioni, vincendo la gara in salita del Monte Fuji appena dieci giorni dopo la produzione della sua prima motocicletta. Per commemorare questa importante ricorrenza, il costruttore nipponico schiererà in pista il veterano Katsuyuki Nakasuga, già protagonista di quattro vittorie consecutive per Yamaha a Suzuka tra il 2015 e il 2018. Sarà affiancato da due piloti, ancora da annunciare, scelti tra i migliori talenti Yamaha impegnati in MotoGP e WorldSBK.

La moto protagonista dell’evento sarà una speciale Yamaha YZF-R1, che sfoggerà una livrea rosso-bianca ispirata al design del 1964 e alla leggendaria YZF-R7 del 1999. La moto porterà in pista il simbolico numero 21, mentre uniformi e logo del team richiameranno le grafiche anni ’90, creando un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

A guidare il progetto sarà Wataru Yoshikawa, figura storica per Yamaha e due volte campione All Japan Road Racing. Yoshikawa, che ha già corso con la YZF-R7 a Suzuka nel 1999, aggiungerà la sua esperienza e passione a un team che punta a riaffermare la propria supremazia nella competizione.

L’evento si terrà nei primi giorni di agosto 2025, con un programma che prevede prove e qualifiche il venerdì, il Top Ten Trial il sabato e la gara la domenica. Con otto vittorie già all’attivo nella competizione, Yamaha mira a riconquistare il titolo, assente dal 2018, celebrando il proprio glorioso passato e guardando con ambizione al futuro.