Jason O’Halloran è pronto a vivere un momento cruciale della sua carriera: il pilota australiano farà il suo debutto nel Mondiale Superbike, sostituendo l’infortunato Jonathan Rea nel round di Portimão. Un’occasione unica per mettersi alla prova nella massima competizione delle derivate di serie, arrivata in seguito al cambio di programma che ha visto Augusto Fernández dirottato in MotoGP per rimpiazzare Miguel Oliveira.

Attualmente impegnato nel Mondiale Endurance con il team Yamalube YART Yamaha, O’Halloran si è detto entusiasta: “Sono elettrizzato per questa chance con il team Pata Maxus Yamaha mentre Jonathan prosegue il suo recupero. Tornare sulla R1 nei test pre-stagionali con YART è stato fantastico, è una moto con cui ho sempre avuto feeling e risultati nel BSB. Testare la versione completa WorldSBK è un’esperienza che attendevo da tempo”.

Nonostante l’entusiasmo, il pilota non nasconde le difficoltà: “Affrontare un weekend di gara senza test preliminari equivale a tuffarsi nella parte più profonda del mare, ma darò tutto me stesso, tenendo presente che la stagione EWC inizierà a breve”.

La storia di Jason O’Halloran

Il curriculum di O’Halloran è di tutto rispetto: 26 vittorie nel British Superbike Championship tra il 2019 e il 2023, tutte ottenute in sella alla Yamaha YZF-R1. Inoltre, il suo recente ruolo di collaudatore per Yamaha nel WorldSBK sottolinea la fiducia riposta dalla casa giapponese nelle sue capacità.

Il round portoghese rappresenta una vetrina prestigiosa per il pilota australiano, che avrà l’opportunità di confrontarsi con l’élite mondiale delle derivate di serie. Per Yamaha, invece, sarà un’occasione per valutare il potenziale di O’Halloran in ottica futura. L’adattamento alla moto in configurazione WorldSBK e alle dinamiche di un campionato di livello superiore saranno i punti chiave su cui si concentreranno gli occhi degli appassionati.