Rocce, fango, pendii impervi. Gli elementi naturali più ostili diventano il banco di prova ideale per le nuove Triumph Enduro 250 e 450, pronte al loro debutto ufficiale. La storica casa motociclistica britannica prosegue con determinazione la sua espansione nel segmento offroad, dopo il successo ottenuto con i modelli da motocross TF 250-X e TF450-RC. Un video-teaser girato tra le montagne gallesi mette in evidenza le potenzialità delle nuove enduro, testate da due leggende della disciplina: Ivan Cervantes e Jonny Walker.

Le parole dei protagonisti

“Ogni giorno dedicato allo sviluppo è stato finalizzato a superare i limiti delle nostre aspettative“, ha dichiarato Paul Edmondson, quattro volte campione mondiale enduro e responsabile del team Triumph Racing Enduro. Il suo coinvolgimento nel progetto conferma la serietà con cui il marchio inglese affronta questa nuova sfida.

Entusiasmo anche da parte dei collaudatori d’eccezione. Walker ha sottolineato come le moto brillino non solo in velocità, ma anche in controllo e precisione. Cervantes, invece, ha evidenziato la versatilità dei nuovi modelli, progettati per adattarsi a qualsiasi condizione e utilizzo quotidiano.

Strategia di espansione

Con questi nuovi modelli, Triumph completa la sua offerta nel segmento fuoristrada, creando una gamma capace di soddisfare sia gli appassionati di motocross che quelli di enduro. Una mossa strategica per consolidare la propria presenza in un mercato altamente competitivo.

Il 25 marzo sarà la data della presentazione ufficiale, in cui verranno svelate tutte le specifiche tecniche delle nuove Triumph Enduro 250 e 450. Gli appassionati di offroad attendono con trepidazione questo debutto, che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia di Triumph e nel mondo delle competizioni fuoristrada.