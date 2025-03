Nove edizioni, otto vincitori diversi e una storia che risale al 1961. Il Gran Premio d’Argentina di MotoGP torna a Termas de Río Hondo nel 2025 con una delle griglie di partenza più competitive degli ultimi anni, promettendo un weekend di pura adrenalina dove passato e futuro del motociclismo si incontrano.

L’Argentina è un simbolo significativo nel calendario del Motomondiale, essendo stata il primo Paese extra-europeo ad ospitare un Gran Premio. La tradizione motociclistica locale vanta figure leggendarie come Jorge Kissling e Sebastian Porto, quest’ultimo vincitore di sette gare nella categoria 250cc.

Dal 2014, il circuito di Termas de Río Hondo ha visto alternarsi numerosi campioni. Marc Márquez domina l’albo d’oro con tre successi, seguito da icone come Valentino Rossi, Maverick Viñales, Cal Crutchlow, Aleix Espargaró e, più recentemente, Marco Bezzecchi. Tra i costruttori, Honda guida con quattro vittorie, mentre Yamaha ne conta due, e Aprilia e Ducati una ciascuna. KTM, pur senza successi nella gara principale, ha celebrato nel 2023 con Brad Binder nella Sprint Race.

Per Marc Márquez, il 2025 rappresenta un anno cruciale. Ora in sella alla Ducati, il campione spagnolo punta a raggiungere le 90 vittorie in carriera, eguagliando il leggendario Ángel Nieto, e a ridurre il divario dal record di 113 podi nella classe regina detenuto da Jorge Lorenzo.

Anche Ducati si presenta con obiettivi ambiziosi: una qualificazione in prima fila segnerebbe l’82° Gran Premio consecutivo con almeno una moto della casa di Borgo Panigale nelle posizioni di testa, mentre un podio rappresenterebbe il 68° consecutivo, consolidando un primato impressionante.

La nuova generazione di talenti è pronta a sfidare i veterani. Fermin Aldeguer potrebbe infrangere il record di Marc Márquez come più giovane vincitore nella classe regina, mentre sette piloti, tra cui Alex Márquez, Luca Marini, Raul Fernandez e la stella nascente Pedro Acosta, cercano la loro prima vittoria in MotoGP.

Il circuito argentino, noto per gare imprevedibili dove talento e strategia si fondono, si prepara ad accogliere uno degli eventi più emozionanti del calendario 2024. I tifosi saranno testimoni del perfetto equilibrio tra le leggende del motociclismo e le stelle del futuro, in uno spettacolo unico al Gran Premio d’Argentina.