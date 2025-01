La stagione MotoGP 2025 si prospetta come la più lunga e intensa di sempre, con un totale di 22 Gran Premi e ben 44 gare effettive, includendo le emozionanti sprint race del weekend. Questo calendario, che segna un record storico per il motomondiale, prenderà il via il 2 marzo in Thailandia e si concluderà il 16 novembre a Valencia, coprendo un arco temporale di 9 mesi e mezzo.

Tra le principali novità del calendario MotoGP, spiccano il ritorno del Gran Premio di Argentina e della Repubblica Ceca, insieme al debutto del GP di Ungheria, che si terrà presso il Balaton Park Circuit. Escono invece di scena il GP del Kazakistan e quello dell’India, già cancellati nel 2024 per problemi organizzativi. Alcune date subiscono modifiche: ad esempio, il Gran Premio d’Italia al Mugello si sposta dalla prima metà di giugno alla seconda.

Le sessioni di test MotoGP saranno limitate a soli 8 giorni prima dell’inizio della stagione. Di questi, tre giornate saranno dedicate ai rookie e ai tester durante gli Shakedown Test a Sepang, in Malesia. Durante l’anno, sono previsti quattro appuntamenti di test in pista, inclusi quelli di fine stagione che si svolgeranno dopo il GP di Catalogna.

Il calendario delle gare MotoGP inizia con il GP di Thailandia al Chang International Circuit, seguito da tappe in Argentina, Americhe e Qatar. L’Europa sarà il cuore pulsante della stagione, con appuntamenti iconici come Jerez, Le Mans, Mugello e Assen. Successivamente, il motomondiale si sposterà verso l’Asia e l’Oceania, con gare in Giappone, Indonesia e Australia, per concludersi con gli ultimi due appuntamenti in Portogallo e Spagna.

L’espansione del calendario riflette l’ambizione di rendere il MotoGP un evento sempre più globale e seguito, ma solleva anche interrogativi sulla sostenibilità per piloti e team. L’intensità del programma, unita alle sfide logistiche, richiederà uno sforzo straordinario da parte di tutti i protagonisti.

Con l’introduzione di nuovi circuiti e il ritorno di tappe storiche, la stagione MotoGP 2025 promette spettacolo e competizione di altissimo livello, consolidando il motomondiale come uno degli eventi sportivi più emozionanti al mondo.