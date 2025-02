La stagione del MotoGP 2025 prenderà il via il 28 febbraio con il Gran Premio della Thailandia a Buriram e si concluderà il 16 novembre a Valencia. Il calendario prevede 22 gare, un record per il campionato, distribuite in 18 paesi su cinque continenti. Tra le principali novità, spiccano il ritorno del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno e l’esordio del Gran Premio d’Ungheria al Balaton Park. Escono invece dal calendario i GP di India e Kazakistan.

Ecco il calendario completo della MotoGp 2025

28 febbraio – 2 marzo: GP della Thailandia, Buriram

14-16 marzo: GP d’Argentina, Termas de Río Hondo

28-30 marzo: GP delle Americhe, Austin

11-13 aprile: GP del Qatar, Lusail

25-27 aprile: GP di Spagna, Jerez

9-11 maggio: GP di Francia, Le Mans

23-25 maggio: GP di Gran Bretagna, Silverstone

6-8 giugno: GP di Aragona, MotorLand Aragón

20-22 giugno: GP d’Italia, Mugello

27-29 giugno: GP d’Olanda, Assen

11-13 luglio: GP di Germania, Sachsenring

18-20 luglio: GP della Repubblica Ceca, Brno

15-17 agosto: GP d’Austria, Spielberg

22-24 agosto: GP d’Ungheria, Balaton Park

5-7 settembre: GP di Catalogna, Barcellona

12-14 settembre: GP di San Marino, Misano

26-28 settembre: GP del Giappone, Motegi

3-5 ottobre: GP d’Indonesia, Mandalika

17-19 ottobre: GP d’Australia, Phillip Island

24-26 ottobre: GP di Malesia, Sepang

7-9 novembre: GP del Portogallo, Portimão

14-16 novembre: GP della Comunità Valenciana, Valencia

Programmazione TV: dove seguire le gare su Sky e TV8

Tutti i Gran Premi della stagione saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP, canale dedicato agli appassionati delle due ruote. Gli abbonati potranno seguire le sessioni di prove libere, qualifiche, Sprint Race e gare in diretta, oltre a contenuti esclusivi e approfondimenti.

Per chi preferisce seguire le gare in chiaro, TV8 offrirà la diretta di alcune gare selezionate, tra cui i Gran Premi d’Italia al Mugello e di San Marino a Misano, oltre alle differite di tutte le altre gare. Le qualifiche e le Sprint Race saranno trasmesse in diretta per determinati GP, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita.

Orari del primo Gran Premio: GP della Thailandia

Il campionato prenderà il via con il GP della Thailandia sul circuito di Buriram. Ecco gli orari italiani delle sessioni principali:

Venerdì 28 febbraio:

04:45-05:30: Prove Libere 1 MotoGP

09:00-10:00: Prove Libere 2 MotoGP

Sabato 1 marzo:

04:10-04:40: Prove Libere 3 MotoGP

04:50-05:30: Qualifiche MotoGP (Q1 e Q2) – Diretta su Sky e TV8

09:00: Sprint Race MotoGP – Diretta su Sky e TV8

Domenica 2 marzo:

04:40-04:50: Warm Up MotoGP

09:00: Gara MotoGP – Diretta su Sky, differita su TV8 alle 14:05

Si ricorda che gli orari sono espressi nel fuso orario italiano e potrebbero subire variazioni. È consigliabile consultare la programmazione ufficiale di Sky e TV8 per eventuali aggiornamenti.