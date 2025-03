Il Gran Premio delle Americhe 2025 ha regalato un mix di emozioni e colpi di scena sul circuito di Austin, dove Francesco Bagnaia ha conquistato una vittoria inaspettata, approfittando della caduta del dominatore Marc Marquez. La gara si è conclusa con una straordinaria tripletta Ducati, completata da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio sul podio.

La competizione texana è stata stravolta ancor prima della partenza a causa di un improvviso acquazzone, che ha obbligato i team a rivedere rapidamente le strategie sulle gomme. Partito dalla pole position, Marc Marquez ha sorpreso tutti con una mossa audace, lasciando la griglia all’ultimo momento per montare pneumatici slick. Questa scelta, sebbene inizialmente vincente, ha causato confusione e ritardato la partenza ufficiale.

Marc Marquez out

Il pilota spagnolo ha dominato le prime fasi della gara con un ritmo impressionante, prendendo subito il comando. Tuttavia, il suo vantaggio è svanito al nono giro, quando un cordolo scivoloso lo ha tradito, costringendolo a finire nella ghiaia e a dire addio alle sue ambizioni di vittoria.

Francesco Bagnaia strategico

Nel frattempo, Francesco Bagnaia, mantenendo sangue freddo e precisione, ha sfruttato l’errore del rivale per tagliare per primo il traguardo. Alle sue spalle, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio hanno completato un podio tutto Ducati, sottolineando il dominio della casa di Borgo Panigale nell’Austin MotoGP.

Franco Morbidelli e Jack Miller hanno concluso rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre Marco Bezzecchi, con la sua Aprilia, ha chiuso in sesta posizione, risultando il migliore tra i piloti del costruttore italiano. Prestazione degna di nota anche per Enea Bastianini, che, in sella alla KTM Tech3, ha conquistato un solido settimo posto.

Nel box Aprilia, Jorge Martin ha seguito la gara come spettatore, in attesa di un possibile debutto nella prossima tappa in Qatar. Lorenzo Savadori ha terminato in quindicesima posizione, mentre tra i rookie si è distinto il giapponese Ai Ogura con un promettente nono posto.

Questa edizione del Gran Premio delle Americhe sarà ricordata non solo per lo spettacolo in pista, ma anche per le decisive scelte strategiche che hanno profondamente influenzato l’esito finale. L’appuntamento ora si sposta in Qatar, dove nuove sfide attendono i protagonisti del campionato e la classifica MotoGP Austin avrà un ruolo cruciale per i futuri sviluppi.

MotoGP Austin 2025: classifica gara